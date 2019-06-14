Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных
14/06 Stackenschneider
В пятничную ночь на нижнем танцполе клуба отыграют b2b-сет Zaletny и Ershov, также за вертушками появятся Camin, Vetrov и Primitive. На летней террасе двойной дебют — Future Past Opportunities и Толя Клепалов.
- Вход: 200₽, бесплатно при регистрации.
14/06 Kuznya
Тут традиционная вечеринка «В Шумном Зале Ресторана»: на главном танцполе Анатолий Бузинский и Theo Dear, на территории Кафе — прибывшая из Лос-Анджелеса Jessica Makhlin aka DJ Mishka, Игорь Журавлев из «Полиритма» и Матвей Аверин из Kito Jempere Band. Работает всеми любимый летний бар.
- Вход: свободный.
15/06 DAY OFF X SECRETSUNDAZE
В пространстве «Севкабель Порт» развернется новый эпизод дневного музыкального события от Roots United. Партнером Day Off стал британский бренд Secretsundaze — они делают фирменные дневные вечеринки в Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне и по всему миру. На сцене Secretsundaze выступят англичане Giles Smith и James Priestley, а из США приезжают Tim Sweeney и Anthony Naples. По традиции в лайнапе резиденты Roots United — Shutta, El и Hoopa. Также весь день будет работать студия TEST FM, где отыграют сеты молодые диджеи из Петербурга
- Вход: 2000 ₽.
15/06 Blank (Day Off x Secretsundaze Afterparty)
Тем, кто не может попасть на дневной ивент от Roots United, стоит заглянуть хотя бы на афтепати Day Off в клубе Blank. Имя секретного иностранного гостя будет названо 15 июня, а сейчас уже известно о сетах Errortica, Shutta, Kalivas, Eostra и Толи Клепалова.
- Вход: 500₽, бесплатно по билетам на Day Off x Secretsundaze.
15/06 Mosaique
На вечеринку Syncretism приезжает резидент Arma17, московский селектор Hipushit. Компанию ему составят куратор клуба Mosaique и лейбла Mosaique Records — Moralez; Dimka Batarin из Super Collection Orchestra и Kierastoboy, известная по эфирам Discorpion Show на Test FM.
- Вход: 300₽.
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