Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

14/06 Stackenschneider В пятничную ночь на нижнем танцполе клуба отыграют b2b-сет Zaletny и Ershov, также за вертушками появятся Camin, Vetrov и Primitive. На летней террасе двойной дебют — Future Past Opportunities и Толя Клепалов. Вход: 200₽, бесплатно при регистрации.

14/06 Kuznya Тут традиционная вечеринка «В Шумном Зале Ресторана»: на главном танцполе Анатолий Бузинский и Theo Dear, на территории Кафе — прибывшая из Лос-Анджелеса Jessica Makhlin aka DJ Mishka, Игорь Журавлев из «Полиритма» и Матвей Аверин из Kito Jempere Band. Работает всеми любимый летний бар. Вход: свободный.

15/06 DAY OFF X SECRETSUNDAZE В пространстве «Севкабель Порт» развернется новый эпизод дневного музыкального события от Roots United. Партнером Day Off стал британский бренд Secretsundaze — они делают фирменные дневные вечеринки в Лондоне, Нью-Йорке, Барселоне и по всему миру. На сцене Secretsundaze выступят англичане Giles Smith и James Priestley, а из США приезжают Tim Sweeney и Anthony Naples. По традиции в лайнапе резиденты Roots United — Shutta, El и Hoopa. Также весь день будет работать студия TEST FM, где отыграют сеты молодые диджеи из Петербурга Вход: 2000 ₽.

15/06 Blank (Day Off x Secretsundaze Afterparty) Тем, кто не может попасть на дневной ивент от Roots United, стоит заглянуть хотя бы на афтепати Day Off в клубе Blank. Имя секретного иностранного гостя будет названо 15 июня, а сейчас уже известно о сетах Errortica, Shutta, Kalivas, Eostra и Толи Клепалова. Вход: 500₽, бесплатно по билетам на Day Off x Secretsundaze.