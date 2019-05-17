26 мая в Петербурге впервые состоится одна из самых известных дневных вечеринок мира All Day I Dream . Хэдлайнером станет ее основатель, британский диджей, продюсер и владелец звукозаписывающего лейбла, благодаря которому в начале 1990-х в Гонконге зародилась андеграундная клубная сцена, Ли Берридж.

В лайн-апе вечеринки заявлены бельгийский электронный музыкант и главное протеже лейбла All Day I Dream Lost Desert и московский дуэт Gorje Hewek & Izhevski — они выступят в Петербурге 26 мая на крыше гостиницы «Санкт-Петербург». В Москве All Day I Dream пройдет в третий раз — в столице в музыкантам присоединится основатель нью-йоркского объединения Robot Heart Джейсон Свами, итало-мексиканский диджей Concrete, а также дебютирует электронная артистка Amonita из России.

Подробности и билеты можно посмотреть по ссылке.

Серия дневных вечеринок All Day I Dream была придумана Ли Берриджем и музыкальным продюсером Мэтью Дикеем в 2011 году — мероприятие задумывалось как способ продемонстрировать эмоциональную сторону хаус-музыки. Популярность All Day I Dream пришла после участия на легендарном фестивале Burning Man — ежегодном восьмидневном событии в американской пустые Блэк-Рок.