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Где танцевать в Петербурге? Главные вечеринки этих выходных

26/04 Mosaique

Формация АННОУ возвращается в стены Mosaique. В пятницу вертушками появятся друзья проекта, участники группы ЛАУД — Taly & Smith, работающие сейчас над вторым совместным релизом. Также в лайнапе RLGN, соавтор треков Locked Club, и резиденты АННОУ — Brzhezovsky, Deadmoon и Антон Фонер aka RAW TAKES.

  • Вход: 300₽.

27/04 RAF25

В технобункере RAF25 пройдет первая синтвейв-вечеринка от объединения ITALLIKA. Помимо его идеологов  — Igor Litvinov и Ivan Fedorov  — в эту ночь тут Павел Юковский, Кирилл Шаповалов, а также Neverpais. Каждый из диджеев выступит дважды: на главном танцполе артисты будут играть музыку с холодным звучанием, а в Engine Room можно будет услышать итало-диско и нью-вейв.

  • Вход: 300₽ при регистрации, 400₽ без. 

27/04 Клуб

На вечеринке «Кислоты» диджей-сеты отыграют гостья из Берлина Clara Cuvé а, а также Влад Кацура (PÅRALEŁ), Женя Ветров и Саша Церетели

  • Вход:  300₽ при регистрации, 500₽ без.

27/04 Танцплощадка

Всю ночь субботы в «Танцплощадке»  — Orange, бессменный арт-директор легендарного бара «Симачев», с которым прощались главные тусовщики Москвы в начале апреля. 

  • Вход: 300₽. 
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Автор: sobaka
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