Где танцевать в Петербурге? Главные вечеринки этих выходных
26/04 Mosaique
Формация АННОУ возвращается в стены Mosaique. В пятницу вертушками появятся друзья проекта, участники группы ЛАУД — Taly & Smith, работающие сейчас над вторым совместным релизом. Также в лайнапе RLGN, соавтор треков Locked Club, и резиденты АННОУ — Brzhezovsky, Deadmoon и Антон Фонер aka RAW TAKES.
- Вход: 300₽.
27/04 RAF25
В технобункере RAF25 пройдет первая синтвейв-вечеринка от объединения ITALLIKA. Помимо его идеологов — Igor Litvinov и Ivan Fedorov — в эту ночь тут Павел Юковский, Кирилл Шаповалов, а также Neverpais. Каждый из диджеев выступит дважды: на главном танцполе артисты будут играть музыку с холодным звучанием, а в Engine Room можно будет услышать итало-диско и нью-вейв.
- Вход: 300₽ при регистрации, 400₽ без.
27/04 Клуб
На вечеринке «Кислоты» диджей-сеты отыграют гостья из Берлина Clara Cuvé а, а также Влад Кацура (PÅRALEŁ), Женя Ветров и Саша Церетели
- Вход: 300₽ при регистрации, 500₽ без.
27/04 Танцплощадка
Всю ночь субботы в «Танцплощадке» — Orange, бессменный арт-директор легендарного бара «Симачев», с которым прощались главные тусовщики Москвы в начале апреля.
- Вход: 300₽.
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