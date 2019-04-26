Где танцевать в Петербурге? Главные вечеринки этих выходных

Формация АННОУ возвращается в стены Mosaique. В пятницу вертушками появятся друзья проекта, участники группы ЛАУД — Taly & Smith, работающие сейчас над вторым совместным релизом. Также в лайнапе RLGN, соавтор треков Locked Club, и резиденты АННОУ — Brzhezovsky, Deadmoon и Антон Фонер aka RAW TAKES.

27/04 RAF25

В технобункере RAF25 пройдет первая синтвейв-вечеринка от объединения ITALLIKA. Помимо его идеологов — Igor Litvinov и Ivan Fedorov — в эту ночь тут Павел Юковский, Кирилл Шаповалов, а также Neverpais. Каждый из диджеев выступит дважды: на главном танцполе артисты будут играть музыку с холодным звучанием, а в Engine Room можно будет услышать итало-диско и нью-вейв.