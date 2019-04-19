Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

19/04 Stackenschneider На вечеринку Sumeba Miyako привозят гипнотического английского техно-продюсера Black Merlin (Berceuse Heroique, Islands Of The Gods). Помимо него в лайнапе b2b от Tsyo и Сhronic Preview, выступление Prisheletz, а также классический утренний сет Shutta и Eostra. Вход: 100₽ при регистрации, 300₽ без.

19/04 Kuznya В рамках серии вечеринок Selector After Dark в «Кузне» выступит британец Дэнни МакЛьюин, участник дуэта Psychemagik и коллекционер винила. Локальную поддержку окажут Kito Jempere и Timofey. Вход: свободный.

20/04 RAF25 В техно-бункере на Светлановском двухчасовой сет отыграет Родион Станкевич, отметившийся релизами на «ГОСТ Звук» и Symbolism. Помимо него в эту ночь тут Abbess, Ilevina и Monsieur T. А на втором танцполе – Loophie, Bankie и Fence. Вход: 300₽ при регистрации, 400₽ без.

20/04 Клуб На «щелкающей» вечеринке «Кризис» выступит базирующийся в Берлине американец Curses, а также москвичка Yzi и резидент«Клуба» German. А еще в эту ночь тут пройдет однодневная аудиовизуальная инсталляция берлинского художника Феликса Биндера. Вход: 300₽ по регистрации, 500₽ без.