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Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

19/04 Stackenschneider

На вечеринку Sumeba Miyako привозят гипнотического английского техно-продюсера Black Merlin (Berceuse Heroique, Islands Of The Gods). Помимо него в лайнапе b2b от Tsyo и Сhronic Preview, выступление Prisheletz, а также классический утренний сет Shutta и Eostra. 

  • Вход: 100₽ при регистрации, 300₽ без. 

19/04 Kuznya 

В рамках серии вечеринок Selector After Dark в «Кузне» выступит британец Дэнни МакЛьюин, участник дуэта Psychemagik и коллекционер винила. Локальную поддержку окажут Kito Jempere и Timofey.

  • Вход: свободный.

20/04 RAF25

В техно-бункере на Светлановском двухчасовой сет отыграет Родион Станкевич, отметившийся релизами на  «ГОСТ Звук» и Symbolism. Помимо него в эту ночь тут Abbess, Ilevina и Monsieur T. А на втором танцполе  – Loophie, Bankie и Fence. 

  • Вход: 300₽ при регистрации, 400₽ без. 

20/04 Клуб

На «щелкающей» вечеринке «Кризис» выступит базирующийся в Берлине американец Curses, а также москвичка Yzi и резидент«Клуба» German. А еще в эту ночь тут пройдет однодневная аудиовизуальная инсталляция берлинского художника Феликса Биндера.

Вход: 300₽ по регистрации, 500₽ без.

20/04 Танцплощадка

В субботу тут шотландец Томас Ли Кларк с релизами на Optimo Music и максимально эклектичными диджей-сетами. Локальная поддержка от Cable Toy. 

  • Вход: 300₽. 
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Автор: sobaka
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