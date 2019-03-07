Где танцевать в Петербурге? 5 главных вечеринок праздничного уикенда

07/03 КПД У первой фетиш-вечеринки Black Swan в клубе КПД необычный лайнап: тут и выступление самобытной петербургской группы SHORTPARIS, и сет Sariim, идеолога московских вечеринок JOY, и десяток локальных диджеев. Организаторы пишут, что отказываются от клише кинки- или БДСМ-пати, но просят позаботиться о подходящем костюме и предлагают два вида билетов (один из них – в ложу с «black room»). Вход: 800₽, 1500₽.

08/03 OFF BY ROOTS UNITED: PHANTOM В пятницу в пространстве «Севкабель Порт» пройдет крупнейший ивент от Roots United за последние полгода. Основное действие развернется на трех сценах. На главной сыграет британская икона техно Regis и пионер финской электронной сцены Mono Junk. На второй площадке выступит крестный отец гетто-хауса DJ Deeon и сразу два представителя лейбла Brothers from Different Mothers – Low Jack и Judaah, находящихся в авангарде французской электронной музыки. Третью сцену традиционно займут резиденты Roots United. Гид по фестивалю смотрите здесь. Вход: последний релиз билетов по 2000₽, на входе дороже.

08/03 RAF25 В пятничную ночь в техно-бункере на Светлановском проспекте пройдет вечеринка Hot Eight с участием восьми петербургских диджеев. В лайнапе Serotonin Crisis, Exponent, Nastya Zimens, Huffy Fibryxx, DJ HotBitch, VTP (qp00 + ecsma), PTSD и Ilevina. Вход: от 200₽.

09/03 Мачты Вечеринка «Течение» в «Мачтах» (Севкабель Порт) станет отличным афтепати для тех, у кого остались силы после фестиваля OFF. В лайнапе Никита Молчанов (Chronic Prewiew), Tsyo, 8foldjon с лайвом, Prisheletz, Theo, Kafe и Mike Iv. Все начнется в 23.00 и продлится до утра. Вход: 200₽, 300₽.