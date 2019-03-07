Гид по вечеринке OFF by Roots United: Phantom — открытию сезона от команды Present Perfect
В этом году рейв-синдикат Roots United отмечает свое десятилетие. За время существования организаторы подарили Петербургу четыре фестиваля Present Perfect, серию рэйвов-тысячников OFF, создали одноименный виниловый рекорд лейбл, привезли в Россию знаменитый Boiler Room, а еще опробовали новый формат событий — и переместили происходящее в дневное время суток (неслыханно!). 8 марта команда открывает юбилейный сезон масштабной вечеринкой OFF by Roots United: Phantom в «Севкабель Порт». «Собака.ru» составила список диджеев и хэдлайнеров, которых точно нельзя пропустить — записываем и идем танцевать!
Где: «Севкабель Порт»
Roots United переехали в «Севкабель Порт» в 2018 году — четвертый Present Perfect Festival был укрыт от непогоды, которая преследовала всех причастных три ивента подряд, в стенах бывшей мануфактуры. Здесь, на двух этажах, расположатся три сцены OFF Phantom, которые в общей сложности примут 13 артистов, включая 8 международных хедлайнеров. Вход на событие в этот раз надежно спрятан от посторонних — следите за
кроликом указательными знаками. Создатели утверждают — такая усложненная топографическая логистика мероприятия соответствует идее, а именно сознательному отходу от привычных сценариев.
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Dome Stage
Кто: шоукейс Rhythm Büro
Площадка локации Dome станет пристанищем первого российского шоукейса украинского объединения Rhythm Büro, вместе с резидентами которого в Петербург прибудут две культовые личности — британская техно-икона Regis и пионер финской электронной сцены Mono Junk. Коллаборация Rhythm Büro и Roots United назревала давно — киевляне прежде всего известны своими эстетически выверенными warehouse событиям, что весьма подходит под эстетику объединения. Здесь, помимо Regis и Mono Junk, соберутся эксперты по работе с большими танцполами Na Nich, Igor Glushko и Vera Logdanidi.
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Kaleidoscope
Резиденты: Roots United
Как и в прошлогодней версии OFF от Roots United, где на месте бывшей котельной развернулись три танцпола площадью 2000 квадратных метров, один из них, компактный Bar Kaleidoscope на первом этаже, отдадут резидентам Roots United. Этот хаб, соединяющий между собой главную сцену и мансарду, стилизован под внутренние шестеренки калейдоскопа — с постоянно меняющимися цветами и формами. Здесь отчеканят свои пластинки Hoopa, Shutta, Eostra и Dices. Кстати, на апрелькой встрече рейв-прихожан OFF раскаляли сердца всех прибывших основательница Minimal Wave Veronica Vasicka из Нью-Йорка, босс платформы Digital Tsunami литовец Ernestas Sadau, а также резиденты Roots United — Nocow и El. А долгожданные диджеи Intergalactic FM собрали аншлаг из поклонников техно, чем и отпраздновали наступившее десятилетие проекта.
Гетто: обочина музыкальных жанров
На площадке Mansard развернется настоящее индустриальное гетто, обочина музыкальных жанров со своими главными «мафиози» — крестным отцом гетто-хауса, американцем DJ Deeon, который начинал еще в 90-е с продажи собственных микстейпов на парковках Чикаго. А еще сразу два представителя лейбла Brothers from Different Mothers пощекочут техно-рецепторы всем присутствующим — Low Jack и Judaah, самые авангардные представители французской электронной волны. Открывает резидент Roots United EL — трехчасовым сетом, который точно «разогреет» искушенных любителей андеграунда.
Арт: лабиринт теней и визуализация OFF
Открывает вечеринку лабиринт теней Maze, с порога погружающий в атмосферу OFF. Специально возведенные стены и перегородки разделяют пространство мануфактуры на функциональные зоны. Дым, световые блики и цвета северного сияния, увидеть которые в реальной жизни можно лишь по счастливой случайности (которую предоставляют Roots United, не благодарите). Maze проведет на главную сцену вечеринки — точно не заблудитесь.
Main Stage — Dome визуализирует среду OFF: оболочка, работающая по принципу динамического изменения пространства, полностью скроет архитектуру производственного ангара мануфактуры «Севкабель Порта», создавая условное «помещение в помещении». За инсталляцию отвечают творческий арт-коллектив VOLNA и техническая команда 2A Production — они придумали пятимерное пространство, которое самостоятельно изменяет собственный световой сценарий!
Mansard Stage займет всю территорию второго этажа «Севкабель Порта». Организаторы обещают — свет из окон будет виден далеко за пределами события (20 век Фокс точно не представляет!) — 256 «дышащих» ламп, объединенных в единую систему, станут главной декорацией стейджа.
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