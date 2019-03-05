«Конец прекрасной эпохи»: московский бар «Симачев» объявил о закрытии

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Закрытие Симачева всколыхнуло волну воспоминаний и опечаленных реакций в соцсетях. Ушла не просто эпоха, закрытие бара – как жирная точка и подтверждение, что все изменилось и ничего не будет прежним. Последние годы Симачев был неким памятником времен, когда курс доллара был 35, и иллюзией, что так называемая элита все ещё существует. Косплей на роскошь жирных нулевых. Во времена «Солянки» нас всех объединяла какая-то вера в светлое будущее, идея, что мы особенные, и что мы можем что-то изменить. Симачев был показателем определенной успешности, при этом редакторы глянца, модные дизайнеры и светские дивы, в потных танцах смешивались со студентами и юными скейтерами.

Светскости больше нет, глянца больше нет, люксовые бренды все больше стремятся к уличной моде и мимикрируют в нечто массовое, Болотная сильно поумерила веру в то, что какие-то изменения могут зависеть от нас. В этом году Симачев бару исполнилось бы 12 лет. Конечно, болезненно, когда отбирают практически единственное, что за все эти годы не менялось, осыпало всех вокруг блёстками и утверждало, что любовь и веселье все же восторжествует.

В недавней переписке с моим другом, он написал: «Нам всем хочется знать, что есть вещи, которые никогда не изменятся, или люди, к которым всегда можно вернуться». Симачев как раз выполнял эту роль все эти годы, и, в особенности, в последние несколько лет, когда общие настроения, не преувеличивая, можно назвать тревожными. Жаль, что иллюзия – всего лишь выдумка, и приходит время, когда и она схлопывается.