«Конец прекрасной эпохи»: московский бар «Симачев» объявил о закрытии
Сегодня рейверы нулевых, модники десятых и просто вся Москва проводит в последний путь культовый бар «Симачев» в Столешниковом переулке. Ночью на официальной странице в Facebook появилась информация о том, что бар прекратит свою работу 7 апреля. Тем не менее, в этом году «Симачу» могло исполниться 12 лет.
Причина закрытия предельно проста — месяц назад собственник выставил здание, в котором располагался бар, на продажу. «7 апреля — последний день работы, после этого мы закрываемся и освобождаем помещение. Никакой переезд не планируется, хотим просто хорошо и классно закрыть бар. Финальные вечеринки пройдут 4–7 апреля, подробности о них будут появляться позднее: сейчас мы сделаем афишу, пригласим тех, кто будет играть, и, может быть, сделаем что‑нибудь на память», — рассказал арт-директор бара Сергей Плешаков, известный как диджей Оранж.
В Telegram-каналах и инстаграмах москвичей начали появляться некрологи заведению — они вспоминают, с чего начинался их «роман» с «Симачевым», как бар из центра светской тусовки превратился в «памятник времен» и размышляют над тем, что будет дальше — когда «практически единственное, что за все эти годы не менялось, осыпало всех вокруг блестками и утверждало, что любовь и веселье все же восторжествует» буквально через месяц прекратит свое существование. Мы собрали главные из них.
Филипп Миронов
Telegram-канал «Психо Daily»:
Когда пришли за «Армой», я молчал, ведь она полагалась под офисы, и все это знали. Когда закрыли «Солянку», было обидно, но ведь туда перестали ходить, и они накосячили с арендой. Когда не стало «Крыши мира», ни одна слезинка не упала с глаз олигарха. Когда закрыли Monasterio, заметили избранные из избранных. А вот когда задавили «Рабицу», стало реально страшно, ведь мы не в Тбилиси. Когда закрылся Squat 3/4, кто-то даже позлорадствовал, а когда захлопнулись двери Rodnya, посчитали, что это достойная смерть. Но когда на одной неделе на ЦИАНе стали сдавать помещение Powerhouse, а также объявили о закрытии клуба «НИИ» и бара Simachev, Москва официально превратилась в столицу мертвых клубов.
Лена Кончаловская
Telegram-канал «Пыточная интеллигенции»:
Закрытие Симачева всколыхнуло волну воспоминаний и опечаленных реакций в соцсетях. Ушла не просто эпоха, закрытие бара – как жирная точка и подтверждение, что все изменилось и ничего не будет прежним. Последние годы Симачев был неким памятником времен, когда курс доллара был 35, и иллюзией, что так называемая элита все ещё существует. Косплей на роскошь жирных нулевых. Во времена «Солянки» нас всех объединяла какая-то вера в светлое будущее, идея, что мы особенные, и что мы можем что-то изменить. Симачев был показателем определенной успешности, при этом редакторы глянца, модные дизайнеры и светские дивы, в потных танцах смешивались со студентами и юными скейтерами.
Светскости больше нет, глянца больше нет, люксовые бренды все больше стремятся к уличной моде и мимикрируют в нечто массовое, Болотная сильно поумерила веру в то, что какие-то изменения могут зависеть от нас. В этом году Симачев бару исполнилось бы 12 лет. Конечно, болезненно, когда отбирают практически единственное, что за все эти годы не менялось, осыпало всех вокруг блёстками и утверждало, что любовь и веселье все же восторжествует.
В недавней переписке с моим другом, он написал: «Нам всем хочется знать, что есть вещи, которые никогда не изменятся, или люди, к которым всегда можно вернуться». Симачев как раз выполнял эту роль все эти годы, и, в особенности, в последние несколько лет, когда общие настроения, не преувеличивая, можно назвать тревожными. Жаль, что иллюзия – всего лишь выдумка, и приходит время, когда и она схлопывается.
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