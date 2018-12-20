Где танцевать (и кого слушать) в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных
21/12 Roots United Night x Blank
Финальное домашнее событие Roots United пройдет при участии ветерана немецкой экспериментальной сцены Atom TM, который приедет в Петербург с особым лайвом - программой GND ∞ (Ground Loop). Помимо него в лайнапе фин Mesak (и тоже с лайвом), а также Noсow. Откроют ночь совместным сетом Module Werk и El, закроют — Eostra и Shutta.
- Вход: 700₽ по билетам, на входе дороже.
21/12 Stackenschneider
Последняя сессия вечеринки No Mérci в уходящем году. Редкий лайв сыграет петербургский музыкант Jan Fietser, а поддержат гостя постоянные участники вечеринок No Mérci: Errortica, Youkovskiy и Sector Four.
- Вход: бесплатно по регистрации, 200₽ без.
22/12 Kuznya
В субботу в «Кузню» приезжает Manfredas — легенда литовского клуба Opium и заметная фигура европейского андеграунда, а также гость из Мексики Inigo Vontier, за плечами которого релизы на леблах Ивана Смагге и участие в записи альбома Red Axes. В эту ночь за вертушками и братья Липские (они же электронный дуэт Simple Symmetry).
- Вход: свободный.
22/12 Mosaique
На завершающей вечеринке «Базовое техно» выступит босс испанских импринтов ATT Series и Studio14 — David Att. Локальную поддержку окажут: молодой музыкант Lidvall со своим сумасшедшим железным лайвом, которым он влюбил в себя москвичей на Monasterio Night пару месяцев назад, виниловый диггер и диск-жокей с отличным вкусом — Ghostlost , а также резиденты БТ — Keyser и Maks Freezbee. На втором танцполе несколько иную музыку будут играть Sanys, Hellper, Ptzoid, Vs Vs.
- Вход: 300₽ по билетам, на входе дороже.
22/12 Клуб
В субботу тут первая авторская вечеринка «Кризис» резидента «Клуба» Германа. Из Киева приедет Vladimir Gnatenko, сеты отыграют также Unfound, Kierastoboy, Jelaousy, Vetrov и Slava Smolkin. Обещают непривычную для Боровой музыку – легкое звучание и щелкающую бочку.
- Вход: 300₽.
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