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Где танцевать (и кого слушать) в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

 

21/12 Roots United Night x Blank

Финальное домашнее событие Roots United пройдет при участии ветерана немецкой экспериментальной сцены Atom TM, который приедет в Петербург с особым лайвом - программой GND ∞ (Ground Loop). Помимо него в лайнапе фин Mesak (и тоже с лайвом), а также Noсow. Откроют ночь совместным сетом Module Werk и El, закроют — Eostra и Shutta.

  • Вход: 700₽ по билетам, на входе дороже. 

 

21/12 Stackenschneider

Последняя сессия вечеринки No Mérci в уходящем году. Редкий лайв сыграет петербургский музыкант Jan Fietser, а поддержат гостя постоянные участники вечеринок No Mérci: Errortica, Youkovskiy и Sector Four.

  • Вход: бесплатно по регистрации, 200₽ без. 

 

22/12 Kuznya 

В субботу в «Кузню» приезжает Manfredas — легенда литовского клуба Opium и заметная фигура европейского андеграунда, а также гость из Мексики Inigo Vontier, за плечами которого релизы на леблах Ивана Смагге и участие в записи альбома Red Axes. В эту ночь за вертушками и братья Липские (они же электронный дуэт Simple Symmetry).

  • Вход: свободный.

 

22/12 Mosaique

На завершающей вечеринке «Базовое техно» выступит босс испанских импринтов ATT Series и Studio14 — David Att. Локальную поддержку окажут: молодой музыкант Lidvall со своим сумасшедшим железным лайвом, которым он влюбил в себя москвичей на Monasterio Night пару месяцев назад, виниловый диггер и диск-жокей с отличным вкусом — Ghostlost , а также резиденты БТ — Keyser и Maks Freezbee. На втором танцполе несколько иную музыку будут играть Sanys, Hellper, Ptzoid, Vs Vs.

  • Вход: 300₽ по билетам, на входе дороже. 

 

22/12 Клуб

В субботу тут первая авторская вечеринка «Кризис» резидента «Клуба» Германа. Из Киева приедет Vladimir Gnatenko, сеты отыграют также Unfound, Kierastoboy, Jelaousy, Vetrov и Slava Smolkin. Обещают непривычную для Боровой музыку – легкое звучание и щелкающую бочку.

  • Вход: 300₽.

 

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Автор: sobaka
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