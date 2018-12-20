Где танцевать (и кого слушать) в Петербурге? 5 главных вечеринок этих выходных

22/12 Kuznya

В субботу в «Кузню» приезжает Manfredas — легенда литовского клуба Opium и заметная фигура европейского андеграунда, а также гость из Мексики Inigo Vontier, за плечами которого релизы на леблах Ивана Смагге и участие в записи альбома Red Axes. В эту ночь за вертушками и братья Липские (они же электронный дуэт Simple Symmetry).