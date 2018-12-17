6 лучших новых клубов Петербурга: от секретного бункера до танцев с видом на залив

Иван Ляшук, совладелец проекта: «К сожалению, помещения разные по своей планировке, восстановить первоначальный дизайн не получилось. Мы сохранили старую барную стойку и интегрировали ее в новое помещение. Она немного изменилась по форме, но все еще с нами — это душа заведения и ее необходимо было «переселить» в новое тело. Команда также осталось старой. Концепция, разумеется, немного видоизменена — у нас появится кухня, соответственно, будем открываться гораздо раньше. Мы остаемся баром со своими напитками, без концертов и диджеев. Приятный момент — мы избавились от проблемы старых «Цветочков»: теперь у нас две красивенькие уборные вместо одной и никаких очередей (надеемся). Мероприятия, кроме открытия, особо не планируем — это будут спонтанные истории, за которыми можно следить в нашем Инстаграм».