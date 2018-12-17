6 лучших новых клубов Петербурга: от секретного бункера до танцев с видом на залив
Зимой Петербург открывает свой «скрытый потанцевал» – в городе появились шесть новых клубов: от бункера для адептов техно до танцев с видом на залив.
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Фото: @mastsclub
МачтыКожевенная линия, 40Д, Севкабель Порт
С 7 декабря
Культовый бар, два год назад обитавший на территории так и не ставшего кластером парка «Взморье», перебрался на сто метров ближе к морю – в «Севкабель порт». Планировку и архитектурную концепцию «Мачт» создало бюро «Хвоя», детали продумывали совладельцы бара — Владимир Исполатов, Дмитрий Мачтин и Алексей Онацко. Корабельная эстетика (деревянные стулья, стойка и фанерная обшивка стен) безупречно срабатывает в тандеме с морской романтикой. Особенно, когда за алкогольную карту отвечает крафтовая пивоварня Af Brew.
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Фото: @mastsclub
Алексей Онацко, совладелец: «У нас все, как в старых «Мачтах», только лучше. Нам было важно сохранить эстетику прежней локации: находиться у воды на краю света. Наше заведение для современных искателей духа и путешественников судьбы. Пусть приходят в гости — по выходным на дискотеку, а на буднях поработать. Место условно разделено на три локации — барная зона, концертная площадка и задний двор, в котором летом будут проходить опенэйры. Здесь будут выступать как ноунеймы, так и популярные артисты, проходить афтепати больших фестивалей «Севкабеля». Музыка будет разноплановой – мы не приверженцы одного направления».
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@club_hw
ХВ (Holy Water, Unterwelt)
Кожевенная линия, 40Д, Севкабель Порт
С 15 декабря
Перерождение бара, позиционирующего себя пристанищем «музыки и содомии», происходит в третий раз. Пройдя путь от религиозной любви к крепким напиткам на Некрасова, 36 и места с танцевальным акцентом на Конюшенной, 6 заведение обосновалось в Севкабель Порту. Название происходит не из-за возведения спиртного в культ (святая вода!) — неподалеку от первоначального расположения находилась церковь, о которой мало кто знал. Создатели постепенно расширяли пространство и приближались к площадке, комфортной для шума и танцев.
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@club_hw
Владимир Зимов, соучредитель проекта: «Мы долго искали подходящее по характеристикам помещение, в котором можно делать вечеринки с громким звуком. Здесь более брутальный интерьер и есть заводские артефакты 1960-х. Мы решили уйти от стереотипа техно-клуба и религиозной тематики, но все, что было в «Holy Water», осталось прежним, только в более широком формате — камерные выступления, шумные концерты, литературные вечера. Мы не боимся, что к нам станет приходить меньше людей. В «Севкабеле» бывают, в основном, по выходным. Это нам подходит — наш формат не ежедневный бар, а площадка про мероприятия».
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Фото: RAF25
RAF25
Светлановский проспект, 3а
С 30 ноября
Техно-бункер с упором на конфиденциальность находится вблизи Удельного рынка. Внутри запрещены фото и видеосъемка, сотовая связь не ловит – все условия, чтобы отрешиться от внешнего мира по заветам берлинской техно-школы. Само пространство – это система из нескольких крупных отсеков и множества маленьких темных комнат.
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Фото: RAF25
Общая политика клуба – неприятие агрессии в любых ее проявлениях, а так же право на конфиденциальность. RAF25 находится в помещении бомбоубежища времен Холодной войны — объекта, который долгое время существовавшего под грифом «совершенно секретно». Сотовую связь не глушили — она там просто не работает из-за толщины стен. Однако, 3G доступен в зоне бара. Музыкальная составляющая соответствует концепции пространства — приглашают близких по духу, например, берлинский проект OAKE, столичную серию вечеринок «Сдвиг», выступают регулярные резиденты. Все это — в рамках глубокого и темного техно-звучания, индастриала, EBM, электро- и эйсида.
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Фото: Wonderland
Wonderland
Где: наб. реки Фонтанки, 20, 4 этаж, Голицын Холл
Когда: с 7 декабря
Пополнение в семье «Голицын-лофта» — диско-бар с неоновыми вывесками и головой оленя как интерьерной доминантой. Создатели проекта Олег Соколов и Алиса Кармоди пока провели несколько техно-вечеринок (на открытии играли 20 диджеев от Dopesmoker до Kinestetic и RaFuze), но стилевых рамок не ставят.
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Фото: Wonderland
Олег Соколов, директор проекта: «Мы что-то среднее между питейным заведением, клубом и танцевальной площадкой, на которой выступают абсолютно любые артисты — от электронных диджеев до джазовых исполнителей. Это именно диско-бар. Слово оптимально описывает нашу концепцию. К появлению «Wonderland» привела наша с Алисой Кармоди история любви. Совместный проект – логичное продолжение казус-пространства «Тайна» на Суворовском».
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Фото: BEAT bar
BEAT bar
Куйбышева, 26
Со 2 января
Клуб с двумя танцполами находится в отдельно стоящем здании на Куйбышева – по соседству с баром «О, Спорт! 2.0». Владельц «BeatBar» – Игорь Лядов, арт-директор – диджей 8бит. Команда сосредоточилась на минимале и хаусе. На предоткрытии 15 декабря играли подписант лейблов Sonic Recordings и Fellows MAD DIM и локальные герои 8bit, Jeandarm, Jackit Tape, Lunnar, Maérr.
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Фото: "Цветочки"
Цветочки
Некрасова, 17
С 27 декабря
Возвращение бара со знаменитым коктейлем «Довлатов», зародившегося практически за пазухой писателя, намечено на канун нового года. После сложной истории с арендой и выселения с улицы Рубинштейна культовое место, как именуют его сами создатели, обоснуется в одном из жилых домов на Некрасова. Поэтому диск жокеев и живых музыкантов ожидать не стоит — из соображений законности.
Иван Ляшук, совладелец проекта: «К сожалению, помещения разные по своей планировке, восстановить первоначальный дизайн не получилось. Мы сохранили старую барную стойку и интегрировали ее в новое помещение. Она немного изменилась по форме, но все еще с нами — это душа заведения и ее необходимо было «переселить» в новое тело. Команда также осталось старой. Концепция, разумеется, немного видоизменена — у нас появится кухня, соответственно, будем открываться гораздо раньше. Мы остаемся баром со своими напитками, без концертов и диджеев. Приятный момент — мы избавились от проблемы старых «Цветочков»: теперь у нас две красивенькие уборные вместо одной и никаких очередей (надеемся). Мероприятия, кроме открытия, особо не планируем — это будут спонтанные истории, за которыми можно следить в нашем Инстаграм».
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