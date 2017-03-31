Команда Arma17 впервые проведет фестиваль в Петербурге

Команда техноклуба Arma17, которая устраивает рейв-вечеринки в Москве, впервые проведет фестиваль в Петербурге в честь своего 9-летия.

Известно, что организаторы уже нашли подходящую площадку. Точный адрес пока не раскрывается, но судя по снимкам в группе события, Arma17 проведет фестиваль в одном из технопарков 29 апреля.

В лайнапе события: световые перформансы от студии «Сила Света» и арт-инсталляции российских художников.

Добавим, что Arma 17 стал единственной российской площадкой, которая вошла в сотню лучших клубов мира. Редакция британского журнала DJ Mag поставила ее на 87-ую строчку рейтинга.