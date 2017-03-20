Рейв Core в Mosaique

Рейв Core с фестивальным лайн-апом в клубе Mosaique прошел сразу на трех танцполах, задействовав площадку Inside, где с самого открытия выступили резиденты столичного клуба Arma17 — идеолог проекта Наташа Abelle, ведущий радиопрограммы Resonance Moscow — Nikita Zabelin и голландский диджей и участник лейблов L.I.E.S., Creme Organization и Pinkman — DJ Overdose. На сцене Yard обосновались музыканты петербургского андеграуда и друзья клуба — Youkovskiy, Zakharov и резидент EMC — PQ17, а сцену Mosaique до самого закрытия прокачивали диск-жокей из Италии и участник проекта Die Roh — DJ Octopus и подписант лейбла Robert Johnson — Chinaski. Масштаб вечеринки оказался настолько велик, что, помимо открытия третьего танцпола, было принято решение организовать и дополнительный вход — для комфорта гостей.

Фото: Дмитрий Колесов

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  • Автор: andrey
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  • Места: Mosaique

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