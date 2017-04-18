Roots United: «Электронная музыка — это стержень, на который насаживаются искусство и технологии»

Ваш Present Perfect Festival все отчетливее претендует на звание важнейшего городского события, как например Flow в Хельсинки, которым очень гордятся финны.

Дмитрий: В 2015 году мы два месяца думали о будущем фестивале и за месяц его сделали в авральном режиме. Тогда мы строили главную сцену на фоне надписи «назад нельзя» известного уличного художника из Екатеринбурга Тима Радя, постоянно смотрели на нее и понимали, что нам можно только вперед. (Смеется.) Нам безумно повезло с площадкой — экспозиция Музея стрит-арта ежегодно обновляется и затрагивает социально-острые темы, как вопрос мира во всем мире в 2015 году и проблему миграции в 2016. Теперь мы готовим PPF по восемь месяцев. Наша цель — показать весь срез креативных индустрий сегодняшнего дня. А электронная музыка — это стержень, на который насаживаются искусство и технологии.

В конце февраля стартанула ваша серия крупных рейвов OFF в недавно открытом центре дизайна Artplay — в бывших заводских помещениях.

Артем: Мы вступили в коллаборацию с индустриальным объектом размером более ста тысяч квадратных метров. Сначала мы представили аудитории первый этаж, потом покажем второй, летом — двор. И сразу после каждого OFF пространство будет видоизменяться согласно планам развития Artplay, а значит мы сделаем пять уникальных событий с неповторимым антуражем.

С вашим опытом вы могли бы уже делать события непрерывно на несколько суток, как это например практикуют столичные промоутеры. Но не делаете.

Артем: Танцевальные марафоны нецелесообразны хотя бы с экономической точки зрения — бар неизбежно пустеет в восемь утра. Плюс у нас отсутствует практика ходить на вечеринки в несколько смен. На танцполе Garden, который закрывался последним на PPF, до часу дня танцевали только москвичи. Петербуржцы уже не могут тусоваться двое суток — они такой опыт пережили в прошлые десятилетия. Мы лучше сделаем афтепати на другой камерной площадке, чем будем удерживать целый завод ради двухсот человек. А еще мы рады видеть днем горожан семьями на газоне Музея стрит-арта. С наступлением темноты они могут отвезти детей домой и присоединиться к нашей ночной программе.

Вы активно продвигаете российских музыкантов: одна из четырех сцен PPF была отдана под лайвы самородков со всей страны, а еще вы выпускаете их музыку на своем лейбле Roots United

Дмитрий: В 2014 году мы выпустили пластинку крутого питерского продюсера Алексея Никитина (Nocow), ее тираж из 300 экземпляров был быстро распродан. Весной этого года выйдет второй релиз на виниле — Кузьмы Палкина под именем Kausto. Но надо понимать, что лейбл, PPF и OFF — это все Roots United. Это результат творчества объединения людей. В него входят и артисты — резиденты вечеринок, как Саша Hoopa, Дима Shutta, и художники, и множество специалистов, которые объединяют свой опыт реализации крупных сторонних проектов. У нас многие работают семьями, например Бронислава, жена Артема, также продюсирует ивенты. Внутри коллектива нет иерархии. И самое главное — мы все дружим больше десяти лет.

Артем, ты диджей, Дима — букер. Музыка вас связала?

Артем: В 16 лет я устроился гардеробщиком в ночной клуб Jet Set — музыка, которую там играли Kimbar и Vitalik, перевернула мою жизнь. Тогда я сказал другу, что хочу стать диджеем, он посмеялся. Мы с ним поспорили на 200 рублей, и через 5 лет я получил свой выигрыш. Спасибо маме — она поверила в мое увлечение и купила мне первые вертушки. Я учился играть самостоятельно — приходил в клуб «Ноль» Феди Бумера и долго смотрел, как Денис E-Zoom ставил драм-н-бейс. Вообще, джангл — моя первая любовь, и я рад, что сейчас музыкальные стили перемешиваются, и все больше появляется ломанной музыки. Мы с моим другом Антоном Hild в 2007 году придумали промо-группу со смешным названием Clear Emotions, после двух лет кочевания по кафе на нас наконец обратили внимание, и мы попали в Bubble Bar на Конюшенной площади — там мы наконец осознали, зачем занялись диджеингом. Параллельно работе в ресторанах и дижейской деятельности я закончил колледж при Университете Бонч-Бруевича на программиста, а потом выучился в самом Бонче по специальности «Связи с общественностью». С Димой мы познакомились во время трудоустройства в рекламное агентство восемь лет назад. Наша дружба вылилась в крепкое сотрудничество и по сей день.

Дмитрий: Я выучился на дипломата в Северо-Западном институте управления — мне всегда было интересно все, что связано с культурой разных стран. После рекламного агентства я устроился в «Стереобар», где в последствии стал букером. Нам удалось привезти многих артистов на моменте их становления, а сейчас они все в пантеоне мировой электронной сцены, например это Нина Кравиц, американцы Майк Хаккаби и Fred P, немцы Motor City Drum Ensemble и Move D. При этом всегда была цель перейти к большим форматам вечеринок. Для этого параллельно с организацией мероприятий я устроился креатором в крупное коммуникационное агентство, чтобы понять модель работы с серьезными брендами, которые в результате стали партнерами мероприятий Roots United. Сочетание творчества и маркетинга — это то, чем мы по сути сейчас занимаемся. Надо понимать, что творчество — это лишь половина работы, остальное — аналитика, стратегия и дисциплина.