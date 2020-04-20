Фронтмен Tesla Boy Антон Севидов самоизолировался в своей московской квартире с чувством выполненного долга: на днях группа выпустила первый русскоязычный альбом «Андропов». Заслушав 9 треков до дыр (реально!!!), мы попросили Антона поделиться своим карантинным плейлистом. Эврика! Найдено средство, которое примиряет с замкнутым пространством.
Антивирусный плейлист от Антона Севидова
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Фото: Алексей Никишин
Антон Севидов
Мы сводили альбом в Питере с моим другом Романом Уразовом, как раз в этот момент уже во всю начинал распространяться Covid-19. И когда мы отослали все на мастеринг в Лос-Анджелес, инженер Уорен доделывал последний трек под крики, нависавших над студией полицейских, которые приказывали быстро убраться домой, поскольку в тот день в LA объявили карантин, и все должны были сесть по домам.
Музыка всегда приходит на помощь в сложных ситуациях. Надеюсь, этот плейлист поможет вам поверить, что все уже скоро закончится. Оставайтесь дома и будьте здоровы!
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