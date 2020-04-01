Писателю Александру Цыпкину изоляция дается не легче, чем всем нам. Узнав, что идеолог «БеспринцЫпных чтений» к тому же ставит музыку на вечеринках у самых близких друзей, редакция «Собака.ru» призвала его к милосердию и попросила приободрить наши с вами карантинные вечера. Делимся немедленно — плейлист для онлайн-вечеринки от самого ироничного знатока женской души!
Антивирусный плейлист от Александра Цыпкина
Александр Цыпкин
Главное на самоизоляции — не менять свои привычки. Пару раз в месяц хожу в ночной клуб на выступление хорошего диджея. Вот и сейчас дома мы планируем огненную вечеринку с семьей под бодрую музыку. Трек-лист, который я собрал, будет у нас звучать. Присоединяйтесь у себя дома!
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