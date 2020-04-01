Антивирусный плейлист от Александра Цыпкина

Главное на самоизоляции — не менять свои привычки. Пару раз в месяц хожу в ночной клуб на выступление хорошего диджея. Вот и сейчас дома мы планируем огненную вечеринку с семьей под бодрую музыку. Трек-лист, который я собрал, будет у нас звучать. Присоединяйтесь у себя дома!