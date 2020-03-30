Главная квир-вечеринка города Loshadka Party выходит в онлайн! Трехчасовое музыкальное шоу с артистами и диджеями-резидентами покажут 31 марта в интерактивном эфире на YouTube. В лайн-апе — Zuma Dionys, Dibidabo и Zeskullz.
Loshadka Party впервые проведет вечеринку онлайн
С помощью бота SurfXbot в Telegram или сайта vsesnimki.tech вы сможете стать частью вечеринки: загружайте лучшие селфи и они будут показаны в прямой трансляции! Остаемся дома все вместе!
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