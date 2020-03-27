Редакция «Собака.ru» вторую неделю работает из дома, но не поддается унынию долгими карантинными вечерами. Мы призываем вас остаться дома и на этих выходных: специально для Sobaka.ru резидент клуба Stackenschneider и хаус-диджей Raf записал антистресс-микс для вечеринки в самоизоляции. Включайте стробоскопы и срочно звоните (!) друзьям!
Микс от хаус-диджея Raf для весенней вечеринки дома
Raf
«Близкие уже привыкли, что если я не отвечаю на телефон, то скорее всего еду в Вильнюс, где живет моя семья. Здесь во время нашего бессрочного карантина с радостью принял предложение записать новый микс — как раз думал отобрать треки, например, для заездов по ночному городу.
Искренне надеюсь, что и в России люди отнесутся с пониманием и будут выполнять все меры предосторожности. Страна большая, поэтому нужно соблюдать максимальное спокойствие и элементарные правила. Так мы сможем скорее победить недуг и встретить солнечное лето. Надеюсь, моя музыка поднимет настроение всем, кто находится «на выходных»!»
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