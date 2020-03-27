Микс от хаус-диджея Raf для весенней вечеринки дома

Raf

«Близкие уже привыкли, что если я не отвечаю на телефон, то скорее всего еду в Вильнюс, где живет моя семья. Здесь во время нашего бессрочного карантина с радостью принял предложение записать новый микс — как раз думал отобрать треки, например, для заездов по ночному городу.

Искренне надеюсь, что и в России люди отнесутся с пониманием и будут выполнять все меры предосторожности. Страна большая, поэтому нужно соблюдать максимальное спокойствие и элементарные правила. Так мы сможем скорее победить недуг и встретить солнечное лето. Надеюсь, моя музыка поднимет настроение всем, кто находится «на выходных»!»