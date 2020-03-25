Чтобы сделать ваши карантинные вечера приятнее и, даже может, веселее, редакция «Собака.ru» просит своих героев составить жизнерадостный плейлист — идеальный для домашней вечеринки. Группа «Аигел» — вкусу поэтессы Айгель Гайсиной и музыканта Ильи Барамия мы полностью доверяем — бросают силы на борьбу с распространением вируса: перенесли апрельские концерты и призвали поклонников #stayhome.
Антивирусный плейлист от «Аигел»: треки для безудержной вечеринки в самоизоляции
Илья Барамия
Самый веселый и безответственный плейлист от нас! I Like to Move It рука не поднялась в него включить, но помните и об этой песне. Мы на карантине доделываем старый материал и готовим новый к декабрьским концертам — время ночевок в студии. Прошу, оставайтесь дома и позаботьтесь о пожилых родственниках!
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