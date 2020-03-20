Премьера на «Собака.ru»: духоподъемный микс от Kito Jempere

Наша редакция «Собака.ru» частично перешла на работу из дома, изолировалась, но не от апатии, тревоги и всеобщего хаоса. Вместе с лучшими диджеями Петербурга будем спасать наши с вами карантинные вечера! Мы попросили меломана и самого жизнерадостного рок-н-рольщика — на острове «Новая Голландия» уж точно! — Кирилла Сергеева (Kito Jempere) записать для нас духоподъемный микс. Прикрепляем его и рецепт: принимать во время карантина и как как можно чаще. Слушайте премьеру трека Lockdown in Peace на «Собака.ru»!