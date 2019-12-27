Промо-группа AVG отметит наступление Нового года вечеринкой в «Мираж Синема»

В лайн-апе сет от петербуржца 4EU3, диджея и сооснователя лейбла AVG Алексея Миронова, Romsta, электронщика BASSKING, EMM и mc SND. Три этажа кинотеатра превратятся в масштабные танцполы — первый, где и будте происходить сам рейв, второй с более спокойной музыкой и третий для фанатов диско и главных новогодних шлягеров.

«В прошлом году мы с таким размахом встретили 2019 в «Мираж Синема», что в этом году решили повторить. Три этажа здания кинотеатра в историческом центре Петербурга будет охвачено классической атмосферой вечеринок AVG. В новом 2020 году на том же месте, только вдвое больше активностей, сюрпризов, звука, света и самых известных людей города», — говорят организаторы вечеринки.

Новогодняя вечеринка от промо-группы AVG пройдет 2 января в кинотеатре «Мираж Синема» на Большом проспекте Петроградской стороны, 35А. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.