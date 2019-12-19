В лайн-апе вечеринки диджей-сет от москвича Dibidabo, выступление команды (в полном составе!) Fake Mood, сет от петербуржца и приверженца deep/tech/house-звучания Feodor AllRight, M.O.S., Soul Of Void и других артистов. Гости вечеринки также смогут узнать о своем будущем от гадалки, сделать снимок своей ауры на aura scan и даже попробовать ароматные зелья, сваренные мастерами алхимии.

Дресс-код вечеринки — Black Tie, Cocktail и маски. «Мы призываем вас оставить внутренние запреты во внешнем мире и в старом году, окунуться в атмосферу таинства, танцев и самых смелых фантазий широко закрытой Одиссеи. Это будет не рейв, а ламповая встреча старых друзей, нас будет 300, не больше, ни меньше, и полная атмосфера конфиденциальности», — говорят организаторы.

Мистическая вечеринка в ночь Зимнего солнцестояния Odyssey Festival пройдет 20 декабря в особняке «Вернувшихся» на Дворцовой набережной, 20. Подробности можно посмотреть здесь.