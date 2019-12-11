Loshadka Prty проведет предновогоднюю вечеринку в Central Station

В этот раз петербуржцев ждет большой десант шоу из Москвы. В лайн-апе предновогодней Loshadka Prty выступления шоу от Dioza и Dark Horse, сет Dibidabo, Spirito, Mr. Finn, Estrin и Ksenia Spahova, рейв от Dual Personality и диджей-сет от королевского пуделя по имени Pink Star, который сменил цирковую арену на место за пультом. Также на вечеринке будет показана «запрещенная анимация» Taboo Show и организована интерактивная Red Zone.

Новогодняя Loshadka Prty пройдет 14 декабря в Central Station.

Напомним, 28 сентября в клубе Maxim's de París прошла Loshadka Prty. Культовая вечеринка отпраздновала свое 10-летие максимальным концентратом красоты, сексуальности, чувств, эмоций, эндорфинов и адреналина — и впервые в Париже! За музыку «на выезде» отвечали герой стритстайла и диджей Кирилл Шаповалов, идеолог Loshadka Prty Дмитрий Эстрин, Dj Setmer, Elias Gozal, Emmanuel Caurel и Коля Риш. «Собака.ru» показывает, как это было.