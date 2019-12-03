Премьера вечеринки, танцпол PAST: Disco Dome stage, разместится во дворе «Арсенала». Для десятилетнего «прошлого» построят настоящий клуб на одну ночь со всеми атрибутами эпохи диско и хаус спотов Нью-Йорка и Чикаго. Здесь музыкой заправляют куратор одной из сцен PPF Move D, Damiano von Erckert и Telfort. Поддержку хедлайнерам окажут отечественные El и Hoopa.

Сцена PRESENT: True Music Radio stage соберет в себе все, что является в настоящий момент онлайн средой. TRUE MUSIC и TESTFM представят своих ключевых резидентов, а также единомышленников локальной сцены. В лайн-апе Kausto, Hoavi, Dices, Fama87, Jax, Module Werk, Tolya Klepalov и TinyS, а после — afterhours до полудня следующего дня.

Футуризм техно и электронной музыки на сцене FUTURE: Main stage представит один из первопроходцев жанра — DJ Stingray из Детройта. За пультом его заменит техно-прима Anastasia Kristensen и привратник скандинавской электро-сцены Mesak, а позже — Nocow и бэк-ту-бэк Shutta и Eostra. Визуальным саппортом станет масштабная кинетическая инсталляция от тандема VOLNA + 2A Production, вдохновленная исследованиями солнечной системы.

Вечеринка в честь десятилетия Roots United пройдет 7 декабря в клубе Blank на Арсенальной набережной, 1. Подробности и билеты можно посмотреть здесь.