Музыкант Филипп Горбачев: «Техно и колокольный звон для меня близки»

Филипп, ты известный во всем мире электронный музыкант, автор релизов на западных лейблах, как Cómeme Матиаса Угуайо и «трип» Нины Кравиц, владелец собственного PG TUNE. Как так произошло, что ты стал звонарем?

Мой музыкальный и духовный путь начался с затворничества в Берлине, после которого появился трек «Веришь ли ты в хаус музыку» и первые пластинки на лейбле Cómeme. Нынешним этапом этого пути стало соединение с миром духовной музыки — колокольного искусства. Как музыкант я всегда игнорировал его и не испытывал к нему никакого интереса. Нарастающая необходимость посещать храм все чаще привела к тому, что я обратил внимание на колокольный звук, звон, звонарей. И приблизился к этому. Это было три года назад в пасхальное воскресенье, а во время пасхальной недели можно прийти и позвонить в колокол любому человеку. Я пришел, меня пустили, я начал звонить, мне это понравилось. Стал ревностно изучать эту тему и развиваться в ней. Сейчас я являюсь звонарем Воскресенского собора в Берлине и Церкви Святителя Николая в Аксиньино в Подмосковье. Через колокольный звон происходит единение всех творческих замыслов, а именно через веру: вибрация современных музыкальных инструментов, синтезаторов, голоса в соединении с колокольным звоном превращается в действующее слово спасителя.

Колокола как музыкальный инструмент имеют очень сложную структуру. Это не мелодичный, а ударный инструмент. В его звуке соединено несколько тонов одновременно — это аккорд, очень странный, сложный, который меняется в зависимости от начала волны резонанса, и к концу приобретает другие обертона. Для меня как барабанщика, артиста, который привык выступать на огромных саундсистемах, лучше инструмента не придумаешь.

Московская презентация альбома «Колокол» с аншлагом прошла в клубе Mutabor. Как колокольный звон, привычный для церковного пространства, звучал в индустриальном контексте?

«Колокол» — это не привычный индустриальный или техно концерт, не концерт развлекательный. Это нечто иное от того, что мы привыкли называть техно-вечеринкой или рейвом. Это в каком-то смысле зеркально отражает колокольный звон в контексте церковном. Но так как мы выступаем в светском индустриальном пространстве рейва, мы таким образом приобщаем аудиторию, которая находится на пути в храм, на пути ко спасению. Соединяем два мира в единый с помощью этих концертов.