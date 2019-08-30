«Никогда не думала, что можно так сильно любить»: Разумовская, Сидихина, Абашова, Голованова и Толстун о жизни молодой мамы
Светский обозреватель «Собака.ru» приходит в себя после демографического взрыва: в 2019 году поздравления с пополнением в семье принимали актрисы Карина Разумовская, Полина Сидихина, Полина Толстун, прима-балерина Мария Абашова и режиссер Галя Голованова. Рассказываем, как рождение ребенка изменило наших героинь, их взгляды на жизнь, карьеру и отношения.
Карина Разумовская
Актриса БДТ
Не могу сказать, что «сидела в декрете»: малыш не доставил сложностей, поэтому на 7-м месяце выходила на сцену (не вставая в профиль лишний раз). Как нормальный ребенок актрисы, в 19:00 он успокаивался и давал спокойно играть. А на 9-м месяце снималась в кино! И рацион питания остался почти таким же, только кофе стал редким гостем. Светская жизнь пока минимальна, а фирменный хэштег #пробежкибелоснежки заменила на #прогулкибелоснежки по 10 000 шагов.
По-прежнему люблю и ношу платья, а после родов наконец помещаюсь в любимую одежду. С каблуками только пока не очень хочется связываться: кроссовки, кеды — лучшие друзья молодой мамы.
Хотелось бы совмещать карьеру и семью. Малышу нужна счастливая мама. А работа приносит мне колоссальное удовольствие.
Галя Голованова
Режиссер фэшн-шоу
Должна была ставить показ Escada в начале марта, пребывая в уверенности: рожу в 20-х числах февраля и быстро восстановлюсь. В итоге час икс случился позже. Зато первое шоу Dolce&Gabbana в ДЛТ сделала, когда малышу исполнилось 3 недели. Он был со мной на всех репетициях и спал в коляске, не причиняя дискомфорта. Впереди крупное событие в Юбилейном на несколько тысяч зрителей и я уверена, Маша получит удовольствие, находясь на площадке.
От любимых продуктов первые три месяца пришлось воздержаться, сейчас не отказываю себе ни в чем. Мы с грудничком дважды съездили в отпуск, ходили в рестораны, прошли весь Рим и Ватикан. Ребенок живет очень насыщенной социальной жизнью с рождения!
В гардеробе теперь только удобная обувь, никаких каблуков, а платья и рубашки — на пуговицах. Режим дочери пошел мне на пользу, ложусь спать не позже 22:00. Конечно, реже бываю на спорте и не планирую несколько важных дел в один день.
Не могла раньше понять, зачем грудничков таскать с собой в кафе, музеи. Центр вселенной однозначно смещается, начинаешь смотреть на вещи под другим ракурсом. Но в нашей семье все подстраиваются под образ жизни и потребности друг друга.
Полина Сидихина
Актриса театра «Мастерская»
На седьмом месяце много снималась: костюмеры изначально знали о моем положении, поэтому на этапе подготовки подобрали костюмы, скрывающие округлости. В театре тоже играла все спектакли, где не надо было драться, исполнять акробатические номера, перелезать через заборы. Живот стал заметен только на девятом. Тогда решила все-таки носить обтягивающие платья, иначе никто бы не поверил, что это мой ребенок!
После рождения Стефании захотелось стать более женственной. Наверное, чтобы подавать дочери правильный пример. Муж сказал, что и характер мой очень изменился: стала нежнее, добрее, сосредоточеннее, ответственнее, хозяйственнее и воодушевленнее.
Всегда безумно любила деток — прохожих, знакомых, родственников — все равно, главное, детей. А сейчас, интересен только один маленький человек. Понять своих родителей смогу, когда моя девочка вырастет и начнет качать права!
На сто процентов готова отказаться от карьеры в пользу семьи. Только не считаю, что хоть кому-то от этого станет лучше. Мое развитие в любой области будет благоприятно отображаться на нас: Мите будет интересно со мной общаться, Стеше радостно мной восторгаться.
Полина Толстун
Актриса БДТ
Беременность позволяла почти не менять привычного графика. Началась она со съемок в кино, где я играла балерину. Затем были спектакли, фотосъемки, гастроли и две премьеры. Первая у Ивана Вырыпаева в «Волнении» с Алисой Фрейндлих (правда, на 6-м месяце животик стал заметен, и мой выход на публику отложили до осени), а вторая у Константина Богомолова. Дочка помогала в творчестве, на сцене я чувствовала себя еще лучше, чем прежде! А за 10 дней до рождения Алисы снялась во втором сезоне сериала ”Бар «На грудь»”.
Когда жизнь делает инъекцию любви в виде ребенка, характер может только улучшиться. Никогда не думала, что можно так сильно любить. Повадки волчицы, защищающей своего детеныша, уже у себя заметила. Теперь, понимая, сколько любви и сил вкладывают родители в детей, своим маме и папе благодарна еще больше, наши отношения стали еще крепче.
Уверена, что профессия и материнство не могут друг другу навредить. Скорее обогатить. Семья поддерживает меня как актрису, а актерство помогает в семье. Верю в формулу «Счастливая мать — счастливый ребёнок». А моя профессия приносит мне счастье.
Мария Абашова
Прима-балерина театра Бориса Эйфмана
Эстетика балерин Эйфмана не позволяет совмещать беременность с работой на сцене. Поэтому до 5-го месяца я приходила в зал и помогала артисткам учить порядок и оттачивать мастерство. Всецело сфокусировалась на дочке и ее новорожденных интересах. И в одежде предпочтения те же, но в гардеробе стали появляться вещи пудрового цвета. Надеюсь, это пройдет! (Смеется.)
Сначала всей семьей подстраивались под малышку, а сейчас наоборот — она под нас. Пока не вышла на работу, распорядок дня похож на отпуск домохозяйки. Мне повезло: родные не требует жертвовать профессией! Но если бы пришлось, то конечно! Это стало бы началом нового пути.
Хочу, чтобы мой ребенок был счастливым человеком, а главное — знал, что родители его любят и поддержат в любом начинании.
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