«Никогда не думала, что можно так сильно любить»: Разумовская, Сидихина, Абашова, Голованова и Толстун о жизни молодой мамы

Актриса БДТ

Не могу сказать, что «сидела в декрете»: малыш не доставил сложностей, поэтому на 7-м месяце выходила на сцену (не вставая в профиль лишний раз). Как нормальный ребенок актрисы, в 19:00 он успокаивался и давал спокойно играть. А на 9-м месяце снималась в кино! И рацион питания остался почти таким же, только кофе стал редким гостем. Светская жизнь пока минимальна, а фирменный хэштег #пробежкибелоснежки заменила на #прогулкибелоснежки по 10 000 шагов.

По-прежнему люблю и ношу платья, а после родов наконец помещаюсь в любимую одежду. С каблуками только пока не очень хочется связываться: кроссовки, кеды — лучшие друзья молодой мамы.

Хотелось бы совмещать карьеру и семью. Малышу нужна счастливая мама. А работа приносит мне колоссальное удовольствие.