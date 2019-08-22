Хатуля Авсаджанашвили, Мария Абашова, Милана Тюльпанова и другие: как светский Петербург провел летние каникулы

Владелица сети Babochka

В этом году с семьей посетили Долину Луары с ее виноградниками и средневековыми замками французской знати. Мой фаворит самый маленький — Шенонсо. Его еще называют женским замком, так как им по очереди владели любовница и супруга Генриха II. Долина идеальна и для путешествий с детьми. В этих местах расположен один из лучших зоопарков мира — ZooParc de Beauval.

Жить лучше в очаровательных отелях в сельской местности. Например, Château de Noizay. В регион можно приехать только ради знакомства с гастрономическими традициями: лягушки и улитки во время голода в период столетней войны с Англией начали есть именно здесь. Отправляйтесь в Луару за винами, козьим сыром, фуа-гра, овощами и фруктами, выращенными в саду при ресторане. Всегда заезжаем к мишленовскому шефу Кристофу Хайю в его La Maison d'à Côté.