Хатуля Авсаджанашвили, Мария Абашова, Милана Тюльпанова и другие: как светский Петербург провел летние каникулы
«Собака.ru» попросила своих героев рассказать, как прошли их летние каникулы, и поделиться главными туристическими находками. По горячим следам составляем маст-визит на следующий год!
Хатуля Авсаджанашвили
Владелица сети Babochka
В этом году с семьей посетили Долину Луары с ее виноградниками и средневековыми замками французской знати. Мой фаворит самый маленький — Шенонсо. Его еще называют женским замком, так как им по очереди владели любовница и супруга Генриха II. Долина идеальна и для путешествий с детьми. В этих местах расположен один из лучших зоопарков мира — ZooParc de Beauval.
Жить лучше в очаровательных отелях в сельской местности. Например, Château de Noizay. В регион можно приехать только ради знакомства с гастрономическими традициями: лягушки и улитки во время голода в период столетней войны с Англией начали есть именно здесь. Отправляйтесь в Луару за винами, козьим сыром, фуа-гра, овощами и фруктами, выращенными в саду при ресторане. Всегда заезжаем к мишленовскому шефу Кристофу Хайю в его La Maison d'à Côté.
Ирина Оганова
Писатель
В этом году было самое сумбурное лето, какое только можно представить. Проведя много времени в Швейцарии, улетела в Нью-Йорк. В поселке Саутгемптон, недалеко от города, живут друзья, у которых я гостила на даче! Очень повезло с погодой: гуляли вдоль океана, а потом ужинали в ресторанчиках на побережье со своеобразной публикой — в общем, Америка-Америка. С детьми решили изменить югу Франции и отправились в Турцию, где не были миллион лет. Но мое лето начнется, когда улечу в Лугано на уже совсем теплое озеро. Потом рвану в любимый Кап-Мартен. Но я была счастлива, что имела возможность столько времени побыть в Петербурге и принимать гостей у себя на даче. Петербургское лето — это застолье, катание на велосипедах. Такое счастье!
Екатерина Смольникова
Благотворитель
Майами стал для нас с Игорем уже вторым домом, там живут наши друзья, попечители благотворительной инициативы Play and Help Илья и Николь Ковальчук. Поэтому вопрос «Куда лететь на отдых?» даже не стоял.
Мой ТОП-3 впечатлений за отпуск:
- мощный бой чемпиона по боксу Геннадия Головкина против Стива Роллса в Madison Square Garden, на который мы летали в Нью-Йорк вместе с друзьями, и наш последующий совместный обед.
- прогулка на вертолете над Манхэттеном — невероятно!
- великолепный музей современного искусства MoMA и картина Эндрю Уайета «Мир Кристины», Метрополитен-музей с его Ренуаром, Халсом и Ван Дейком. Они всегда мое вдохновение.
В Нью-Йорке обязательно посетите район Чайна-таун и крутую китайскую аптеку Kamwo, где дают волшебные травы от всего и для всего. Доказательством того, что травы работают, являются продавцы — каждому лет под 100. Запись обязательна! Врач на месте проводит диагностику, выписывает рецепт, а другой китайский дедушка подбирает и смешивает рекомендованные вам чудо-снадобья.
Наш старший сын в этом году идёт в первый класс, поэтому перед началом учебного года с детьми удалось ещё на 9 дней выбраться на Мальдивы. Здесь тихо и есть все для детей. А еще водный спорт, с недавнего времени я поклонница дайвинга.
Мария Грудина
Идеолог курорта «Первая линия»
Это лето получилось абсолютно итальянским. В июне на парусной регате огибали по Средиземноморью остров Эльба. Август традиционно проводим в Форте-дей-Марми всей семьей: большой тосканский дом наполняется гостями, повар Стефано наперекор принципам здорового питания подает в 9 вечера тирамису, от которого самые стойкие зожники не в силах отказаться. А в соседнем городке Пьетрасанта можно увидеть росписи Фернандо Батеро в церкви XVI века.
В Галерее Уффици, по полчаса провожу у «Весны» и «Рождения Венеры» Ботичелли. В этом году музейный ряд Флоренции пополнился для нас Gucci Garden: еще не встречала такого роскошного сувенирного магазина. Моих подруг этой осенью узнаете по блокнотам Gucci, в которые они записывают свои великие мысли!
Нырять со скал в воду цвета тиффани отправляйтесь в поселения Чинкве-Терре, где к тому же вкуснейшие на побережье трофи с песто и жареная клубника. И все это в ресторане Belforte на вершине утеса!
Александр Сергеенко
Арт-дилер
Большую часть лета провёл в ощущении курорта в нашем ЦПКиО, «Севкабель Порту» и на Крестовском! Потребность в море восполняли поездкой на Кипр. Среди достопримечательностей — фантастические оттенки Средиземного моря и гостеприимство жителей. На греческой части острова хочется не спешить на экскурсии и тусовки, а погрузиться в созерцание. Наверно поэтому самый запоминающийся момент путешествия — это романтическое ночное свидание с моей девушкой на диком пляже!
Милана Тюльпанова
Телеведущая
Решили поехать в круиз, как в моем детстве! Это интересный опыт — каждый день менять локацию. Я хотела проехать через Ибицу, чтобы проникнуться той атмосферой праздника жизни. Маршрут стартовал из Марселя, шел через Таррагону и Ольбию.
К сожалению, наши чемоданы потеряли в аэропорту, поэтому пришлось покупать вещи на месте. Зато обновленный гардероб удалось протестировать сразу на нескольких пляжах: загорали в Пальме-де-Майорка, Nikki Beach, легендарном «Блю Марлин».
Мария Абашова
Прима-балерина Театра Бориса Эйфмана
В мае у меня родилась долгожданная дочь, поэтому впервые за все годы жизни в Петербурге я никуда не уехала и испытала на себе это многогранное питерское лето. Ловила загар под жарким солнцем и смывала его холодными дождями, наслаждалась прохладой на реках и каналах и боролась с толпой туристов в музеях города. Советую!
Кристина Березовская
Владелица галереи KGallery
Кроме Базеля, куда я отправилась по роду своей профессии, остальные направления выбраны спонтанно и импульсивно. На Ибицу лучше ехать с компанией, останавливаться в эко-отелях, тусоваться до утра с DJ Black Coffee и Solomun и просыпаться на острове Форментера с шампанским на завтрак.
Самое большое впечатление: городки Амальфи, Позитано, остров Капри. Невыносимые пейзажи, которые писал еще Айвазовский. Один из остров архипелага Ли Галли — непригодную для жизни скалу — приобрел танцор балетов Дягилева Леонид Мясин. В этом же месте последнее пристанище обрел Рудольф Нуреев.
Екатерина Галанова
Руководитель Международного фестиваля балета Dance Open
Главное в моем отдыхе — компания добрых друзей! Мы побывали на Корсике, проехав через Париж. Не очень люблю его летом, но в этот раз было не так жарко и многолюдно. На Корсике имеет смысл останавливаться не в отеле, а снимать загородный дом. В этом месте главное природа, вкусная еда, чистейшее море и очень доброжелательные жители. Приятно, что направление не так популярно и сохранило местами девственное очарование.
Шорена Джинали
Сооснователь благотворительного проекта «3,14»
Для отдыха выбрала Черногорию, потому что много слышала о кристально чистом море и очень комфортном климате. Поразил городок Луштица, где располагался наш дом на месяц. На пустом скалистом месте за 12 лет возникла симпатичная архитектура и престижный порт. Рекомендую путешествовать на яхте по живописным местам, рыбацким деревням, и насладиться бирюзовым морем в сочетании с горными пейзажами.
Марина Железнова
Управляющая домом Carita
Удалось посетить Стамбул, а он, как известно, город контрастов. Идеальное сочетание древней истории и культуры на фоне прекрасной погоды. Подкупил отель на Босфоре с безупречным сервисом и видом на залив. Конечно, совершили морскую прогулку! Отдаю свое сердце мистическому водохранилищу Цистерна Базилика, Дворцу Долмабахче и панораме, открывающейся из ресторана Sunset!
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