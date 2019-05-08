Ника Белоцерковская, Ксения Собчак, Мария Адоньева и Константин Богомолов: как герои «Собака.ru» проводят время на Венецианской биеннале

До гран-приема Эрмитажа в честь открытия Русского павильона осталось несколько часов, а, значит, концентрация светского Петербурга в Венеции достигла абсолютного максимума. Ударники арт-индустрии срывают ткань с фанерных инсталляций Александра Шишкина-Хокусая, спецкорры настраивают фокусы, а почетные гости подбирают black tie, который понравился бы фламандским художникам. Посмотрите, что происходит на подступах к садам Джардини прямо сейчас!