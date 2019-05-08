Ника Белоцерковская, Ксения Собчак, Мария Адоньева и Константин Богомолов: как герои «Собака.ru» проводят время на Венецианской биеннале
До гран-приема Эрмитажа в честь открытия Русского павильона осталось несколько часов, а, значит, концентрация светского Петербурга в Венеции достигла абсолютного максимума. Ударники арт-индустрии срывают ткань с фанерных инсталляций Александра Шишкина-Хокусая, спецкорры настраивают фокусы, а почетные гости подбирают black tie, который понравился бы фламандским художникам. Посмотрите, что происходит на подступах к садам Джардини прямо сейчас!
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buongiorno, amici! #кофекофе, #светсвет и сегодня открытие Биеннале, в Венеции половина Москвы, не успеваешь раскланиваться в разные стороны, везде русская речь. вчера в Гуггенхайме зеленоволосый японец громко крикнул «где мой Алексей?!», тоже хочется крикнуть «кто пустил сюда иностранцев?!» русский павильон в этом году обнимается с Эрмитажем, все на нервах, солнце и обжигающий ветер, в день, как обычно, набегаешь сто километров, @bpiotrovsky (неженат) наказал мне вечером быть предельно нарядной на торжественный ужин - значит буду нарядной предельно; перья, атласный костюм с серебром или пышное чёрное платье? с костюмом можно удобные тапки, он пока побеждает. извините, что бездуховна - уже не исправишь.
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