Милана и Наталья Тюльпановы на закрытом приеме в Царском селе
В минувшие выходные ностальгически вздохнуло по пышным балам Императорского дома Царское село, где в августе впервые за 30 лет под музыку Чайковского и Беллини заработал памятник архитектуры, сделанный из каррарского мрамора XIX века Мраморный фонтан.
В Екатерининском дворце прошел закрытый прием в формате бала и ужина от одного из банков России. Специальным гостями мероприятия стали звезды Мариинского театра и Губернаторский симфонический оркестр, под чье исполнение в Большом зале вальсировали Милана и Наталья Тюльпановы, дизайнер Виктория Портфолио, телеведущая Людмила Ширяева и другие.
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Виктория Портфолио
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Мария Ветлова
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Наталья Малинова
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Виталий Коликов , Людмила Ширяева (актриса), Илья Лавров
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Анастасия Перова
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Наталья Курбатова
Отметим, Царское село не первый раз выступает в качестве площадки для торжественных мероприятий. Так, ежегодно летом в нем проводят театрализованное дефиле «Ассоциации», над которым работают лучшие режиссеры, модели и дизайнеры Петербурга. Подробнее об этой традиции и о десятом, юбилейном сезоне «Ассоциаций», мы писали тут.
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