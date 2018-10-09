18+

Милана и Наталья Тюльпановы на закрытом приеме в Царском селе

В минувшие выходные ностальгически вздохнуло по пышным балам Императорского дома Царское село, где в августе впервые за 30 лет под музыку Чайковского и Беллини заработал памятник архитектуры, сделанный из каррарского мрамора XIX века Мраморный фонтан.

В Екатерининском дворце прошел закрытый прием в формате бала и ужина от одного из банков России. Специальным гостями мероприятия стали звезды Мариинского театра и Губернаторский симфонический оркестр, под чье исполнение в Большом зале вальсировали Милана и Наталья Тюльпановы, дизайнер Виктория Портфолио, телеведущая Людмила Ширяева и другие.

Отметим, Царское село не первый раз выступает в качестве площадки для торжественных мероприятий. Так, ежегодно летом в нем проводят театрализованное дефиле «Ассоциации», над которым работают лучшие режиссеры, модели и дизайнеры Петербурга. Подробнее об этой традиции и о десятом, юбилейном сезоне «Ассоциаций», мы писали тут.

Фото: mmashulyaholy_profiterolenata_mvictoriaportfoliomilana_tulpanova, 
natalia.tulpanovaalisaigidjilyalavrovperropic

Комментарии (0)
Автор: sobaka
Опубликовано:
Смотреть все Скрыть все

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Наши проекты

Читайте также

Новости партнеров