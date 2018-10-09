В минувшие выходные ностальгически вздохнуло по пышным балам Императорского дома Царское село, где в августе впервые за 30 лет под музыку Чайковского и Беллини заработал памятник архитектуры, сделанный из каррарского мрамора XIX века Мраморный фонтан.

В Екатерининском дворце прошел закрытый прием в формате бала и ужина от одного из банков России. Специальным гостями мероприятия стали звезды Мариинского театра и Губернаторский симфонический оркестр, под чье исполнение в Большом зале вальсировали Милана и Наталья Тюльпановы, дизайнер Виктория Портфолио, телеведущая Людмила Ширяева и другие.