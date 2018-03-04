На Ксению Собчак напал мужчина с криком «Это за Жириновского»

На кандидата в президенты Ксению Собчак 4 марта напал мужчина. С криком «Это за Жириновского» он облил ее водой и толкнул на землю, из-за чего она упала. Об этом в твиттере сообщила сама Собчак.

Активист движения «Открытая Россия» Вадим Суходольский написал, что инцидент произошел во время торжества в честь дня рождения Михаила Горбачева. Нападавшего помогла задержать его личная охрана. На место происшествия вызвали полицию.

По словам Ксении Собчак, нападавшего зовут Алан Дзуцев. Координатор московского штата кандидата Люся Штейн заявила в фейсбуке, что это личный помощник председателя Мосгордумы и члена московского отделения «Единой России» Алексея Шапошникова.

Позднее в пресс-службы Мосгордумы сообщили РИА «Новости», что Дзуцев «не является официальным помощником» Шапошникова. В полиции заявили, что молодого человека доставят в отдел для проведения разбирательств.

Также Mash опубликовал видео нападения, сделанное самим Дзуцевым на смартфон.