Бориса Гребенщикова госпитализировали
Известного музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает «Росбалт».
Директор коллектива Максим Ланде не уточняет причин госпитализации и обращается к журналистам с просьбой проявить сдержанность.
«Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ — это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку», — сказал Ланде.
Борису Гребенщиков создал группу «Аквариум в 1972 году, сейчас музыканту 64 года.
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