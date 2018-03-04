Бориса Гребенщикова госпитализировали

Известного музыканта и лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова экстренно госпитализировали. Об этом сообщает «Росбалт».

Директор коллектива Максим Ланде не уточняет причин госпитализации и обращается к журналистам с просьбой проявить сдержанность.

«Пользуясь случаем, хотел бы обратиться к журналистам. Пожалуйста, если вас действительно беспокоит судьба заболевшего человека, то лучший способ — это помолиться за здравие его или поставить свечку. Мы призываем всех вернуться в поле приличий и просто пытаться помочь человеку», — сказал Ланде.

Борису Гребенщиков создал группу «Аквариум в 1972 году, сейчас музыканту 64 года.