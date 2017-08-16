Как Джордж Мартин проводит время в Петербурге?

Создатель цикла книг «Песнь льда и пламени», литературной основы «Игры престолов», впервые приехал в Россию, чтобы принять участие в Петербургской фантастической ассамблее. Ежегодный фестиваль, где собираются писатели-фантасты со всего мира, стартует только 18 августа, но Джордж оказался не по-американски пунктуален и приехал заранее.
Так он уже успел встретиться с журналистами в пресс-центре ТАСС, где не только отвечал на вопросы о фильме, но и рассказал, что в настоящий момент пишет двухтомник о династии Таргариенов «Кровь и пламя», чей релиз запланирован на следующий год (что еще интересного рассказал писатель, вы можете узнать здесь).
В свободное время мистер Мартин успел посетить Выборгский замок, где прогуливался в бейсболке с гербом дома Старков. Внезапная (на самом деле нет) встреча с петербургским писателем Алексеем Соколовым закончилась тем, что последний подарил американскому коллеге свою книгу «Терпение дьявола» (почему издание оказалось у него под рукой редакции «Собака.ru» выяснить не удалось). Встреча могла бы стать самым ярким впечатлением дня, если бы не квас, которым угостили американского писателям — напиток привел Джорджа в дикий восторг.
Вернувшись в Петербург, Мартин успел дать несколько интервью журналистам в отеле «Kempinski Мойка 22», где остановился во время своего визита. Вчера во время обеда писатель посетил ресторан Дмитрия Блинова Duo, где попробовал бурату с вялеными томатами и севиче из тунца, а вместо алкоголя предпочел лимонад. Писатель пообедал уединенно: попросил не беспокоить его, а за соседним столом присутствовала охрана. На память о визите Мартин оставил автограф на своей книги для владельцев Duo. Сегодня же перед встречей с поклонниками (на которую собралась очередь из двух тысяч человек, подробнее читайте здесь) он отведал огненную пиццу Салями Пиканте в ресторане Jamie's Italian.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.