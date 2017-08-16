Как Джордж Мартин проводит время в Петербурге?



Вернувшись в Петербург, Мартин успел дать несколько интервью журналистам в отеле «Kempinski Мойка 22», где остановился во время своего визита. Вчера во время обеда писатель посетил ресторан Дмитрия Блинова Duo, где попробовал бурату с вялеными томатами и севиче из тунца, а вместо алкоголя предпочел лимонад. Писатель пообедал уединенно: попросил не беспокоить его, а за соседним столом присутствовала охрана. На память о визите Мартин оставил автограф на своей книги для владельцев Duo. Сегодня же перед встречей с поклонниками (на которую собралась очередь из двух тысяч человек, подробнее читайте здесь) он отведал огненную пиццу Салями Пиканте в ресторане Jamie's Italian.