Роман Абрамович и Дарья Жукова расстались

Российский миллиардер и владелец футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович и основатель музея «Гараж» (а также издатель журнала Garage) Дарья Жукова разошлись, сообщает Page Six.

По данным издания, Абрамович и Жукова, у которых двое общих детей, выпустили совместное заявление: «Спустя 10 лет мы вместе приняли трудное решение разойтись, но остаемся близкими друзьями, родителями и партнерами в проектах, которые запустили вместе».

В частности, они отметили, что продолжат заниматься островом «Новая Голландия» в Петербурге (напомним, миллиардер 29 июля посетил открытие здания «Бутылка» в культурном пространстве).

«Мы полны решимости совместно воспитывать двух наших детей. Мы также в качестве соучредителей продолжим работу в Музее современного искусства «Гараж» в Москве и культурном центре "Новая Голландия" в Петербурге», — приводит издание отрывок из заявления супругов.

Брак с Дарьей Жуковой стал для Романа Абрамовича третьим. Издание отмечает, что у пары обширная коллекция произведений искусства. В прошлом году бизнесмен занялся объединением трех домов в квартале Верхний Ист-Сайд в Манхэттене (Нью-Йорк), решив превратить их в мега-особняк площадью 18 тыс. м2. Роман Абрамович занимает 139 место в списке миллиардеров журнала Forbes, который оценивает его состояние в $9,1 млрд.

По материалам «ДП».