Сын Сергея Шнурова Аполлон проводит каникулы в Петербурге

На следующий день вместе со своими друзьями Егором Масловым и Максимом Виноградовым — на открытии здания «Бутылка» на Новой Голландии. Добавим, что раньше Аполлон не появлялся на публичных мероприятиях, потому спешим поздравить его с дебютом в светской хронике!

Около года назад, в августе 2016-го, Сергей Шнуров публиковал в своем Instagram фотографию своих детей: сына Аполлона и дочь Серафиму, которой тогда исполнилось 23 года. На фотографии музыкант выпивал пиво вместе с детьми.

Сергей Шнуров в посте Instagram:

Пиво моим детям можно, но только по пятницам, а в остальные дни — строго водку».
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  • Автор: Sasha Karpova
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