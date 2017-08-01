Сын Сергея Шнурова, 17-летний Аполлон, культурно проводит лето в Петербурге. В этот уикенд он был замечен на лекции Александра Невзорова в интеллектуальном кластере «Игры разума» в компании Сергея и Матильды Шнуровых, где в тот же вечер открылся гастробар MadLabBar.
Сын Сергея Шнурова Аполлон проводит каникулы в Петербурге
На следующий день вместе со своими друзьями Егором Масловым и Максимом Виноградовым — на открытии здания «Бутылка» на Новой Голландии. Добавим, что раньше Аполлон не появлялся на публичных мероприятиях, потому спешим поздравить его с дебютом в светской хронике!
Около года назад, в августе 2016-го, Сергей Шнуров публиковал в своем Instagram фотографию своих детей: сына Аполлона и дочь Серафиму, которой тогда исполнилось 23 года. На фотографии музыкант выпивал пиво вместе с детьми.
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Сергей Шнуров в посте Instagram:
Пиво моим детям можно, но только по пятницам, а в остальные дни — строго водку».
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