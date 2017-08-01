Сын Сергея Шнурова Аполлон проводит каникулы в Петербурге

На следующий день вместе со своими друзьями Егором Масловым и Максимом Виноградовым — на открытии здания «Бутылка» на Новой Голландии. Добавим, что раньше Аполлон не появлялся на публичных мероприятиях, потому спешим поздравить его с дебютом в светской хронике!