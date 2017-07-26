Ксения Собчак и Максим Виторган проводят отпуск с сыном Платоном

Телеведущая Ксения Собчак со своей семьей отдыхает в Латвии, и похоже это идеальный отдых. Во-первых, Ксения с Максимом взяли с собой восьмимесячного сына Платона и учат его плавать — трогательное видео с робкими попытками освоить стиль батерфля в Инстаграме Ксении уже собрало свыше 1 млн просмотров.

Ксения также не забывает про спорт: ежедневно она встречает закаты на пляже во время спортивной ходьбы со спортивными палками. Активные тренировки на свежем воздухе уже помогли вернуть ее телу до-Платоновское состояние, пишет в своем Instagram сама телеведущая.

Также вся семья Собчак-Виторган отмечала День рождения Полины Виторган, старшей дочери Максима. Платон собрал для своей старшей сестры букет васильков, который ему помогли собрать родители, а Максим поздравил дочь шуточным видео с участием своего отца и деда именинницы Эммануила.

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