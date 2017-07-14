Олег Тиньков и Ольга Слуцкер посетили концерт Depeche Mode

Бизнесмен Олег Тиньков и владелица сети Ольга Слуцкер побывали в Петербурге на концерте Depeche Mode. Об этом стало известно из Instagram Евгения Финкельштейна — президента медиахолдинга PMI, который уже много лет привозит легендарную группу в Петербург. Тиньков и Слуцкер наслаждались концертом в VIP ложе вместе с Финкельштейном. 

«Вот ещё одна поклонница, которой поклоняются многие! Моя красивая и спортивная подруга», — написал  о Слуцкер глава PMI. 

Напомним, вчера в петербургском СКК состоялся концерт легендарной британской группы в рамках мирового турне в поддержку альбома Spirit. Многотысячная толпа встретила музыкантов на площадке СКК. Несмотря на всеобщее ликование, было несколько моментов, которые омрачили музыкальный праздник — в комментариях в сети фанаты жаловались на слишком большое количество людей в фанзоне и на танцполе (из-за вероятной продажи лишних билетов). 

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