Управляющий партнер Hamlet & Jacks

«Нас о визите звезд предупредили буквально за пятнадцать минут: Евгений Финкельштейн часто у нас бывает, ему нравится. Сказали: мы едем к вам, Евгений хочет показать бэнду петербургское крутое место. Коллектив был в полном составе плюс группа поддержки — всего восемь человек.

Прошло все очень круто и весело — по ощущениям от общения они очень простые в плане звездности. Сначала заказали вино, потом холодные и горячие закуски — балтийскую сельдь в том числе, карпаччо из оленины, паштет из палтуса. Под завершение ужина попросили вообще все десерты — блюда хвалили, делились друг с другом. Дейв в завершении ужина пошел благодарить поваров на кухне — похвалил су-шефа, расписался на его кителе и на прощание поцеловал официантку, которая обслуживала их стол».