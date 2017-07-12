В Петербург за два дня до своего концерта приехали музыканты группы Depeche Mode. Прогулка по рекам и каналам, любовь с первого взгляда к балтийской сельди и визит в Лофт Проект Этажи — мы выяснили, как британцы проводят время в городе.
Как Depeche Mode проводят время в Петербурге?
Музыканты группы Depeche Mode во главе с фронтменом Дейвом Гааном приехали в Петербург 11 июля в преддверии своего концерта в поддержку альбома Spirit (специальный репортаж и интервью Ксении Гощицкой из Милана читайте тут). Как нам пояснили в пресс-службе корпорации PMI, которая организовывает концерт британцев, ранний визит музыкантов — их собственная инициатива.
Музыканты остановились в отеле Four Seasons, где их уже поджидали поклонники — последние даже сумели сфотографировать багаж музыкантов.
Экскурсию по Петербургу британцам решил провести глава корпорации PMI Евгений Финкельштейн, который давно дружит с Дейвом Гааном и музыкантами Depeche Mode. В маршрут попали посещение Лофт проекта «Этажи» и ужин в ресторане Hamlet + Jacks.
За ужином Дейв Гаан, попробовав балтийскую сельдь, сказал, что не любит ее в принципе, но в такой подаче она ему понравилась. Пили Немецкий Riesling Trocken Blauschiefer Mosel Kerpen. Из холодных закусок заказали карпаччо из оленины, паштет из палтуса, тартар из атлантического лосося и из говядины. Из горячих закусок попробовали ромейн на углях и киноа с лангустином. На горячее попросили еще мурманскую треску, свинину, говяжье ребро и палтуса на углях. В финале заказали по две порции каждого десерта и поделили на всех: from roots to cake,total white и недавно появившейся в меню — клубника три состояния.
Дмитрий Богданов
Управляющий партнер Hamlet & Jacks
«Нас о визите звезд предупредили буквально за пятнадцать минут: Евгений Финкельштейн часто у нас бывает, ему нравится. Сказали: мы едем к вам, Евгений хочет показать бэнду петербургское крутое место. Коллектив был в полном составе плюс группа поддержки — всего восемь человек.
Прошло все очень круто и весело — по ощущениям от общения они очень простые в плане звездности. Сначала заказали вино, потом холодные и горячие закуски — балтийскую сельдь в том числе, карпаччо из оленины, паштет из палтуса. Под завершение ужина попросили вообще все десерты — блюда хвалили, делились друг с другом. Дейв в завершении ужина пошел благодарить поваров на кухне — похвалил су-шефа, расписался на его кителе и на прощание поцеловал официантку, которая обслуживала их стол».
Не обошлось и без обязательной для туристов прогулки на катере по рекам и каналам. Вообще участники группы вели себя дружелюбно и интеллигентно. Скромность команды Дейва Гаана можно оценить по небольшому райдеру, самыми необычными пунктами из которого оказались черные скатерти, кружки и полотенца для рук, серебряные ложки и мед из Новой Зеландии из Мануоки. Если вдруг вы собрались пойти на концерт с букетом лилий — предупреждаем, это плохая идея. Судя по райдеру, Дейв их особенно не любит. Накормить музыкантов домашними пирогами тоже не выйдет — команда везет с собой личного повара, который закупает продукты и готовит для них еду.
Дэйв Гаан #DepecheMode отличный певец и крутой чувак😎. Рад видеть его у себя на борту. Удачного концерта, Дэйв!😎 See ya⚓ #DaveGahan #depechemode #onwater #VanDutch40 #яхты #лодки #катера #saintp #saintpetersburg #celebrity #manwithbeard #beard #captain #luxury #yachts #photooftheday #pictureoftheday #hardwork #drunkycaptain #bestphoto #blackandwhiteonly #blackandwhitephoto #blackandwhitephotography
Глеб Ткаченко
Капитан и управляющий компанией по аренде vip-катеров и моторных яхт
В преддверии концерта Depeche Mode группа музыкантов во главе с Дэйвом Гааном провела несколько часов на борту моего катера Van Dutch 40. На палубу группа поднялась с борта Летучего Голландца. Мое предложение пройтись по основным туристическим местам нашего города было принято с воодушевлением. Дэйв был со спутницей. Из всех красот нашего города музыканта больше всего заинтересовали подводные лодки, стоящие в порту. Алкоголя на борту было в избытке, особенно пива, но он предпочел диетическую колу. Когда мы проходили по каналу Грибоедова, люди с набережной узнавали музыканта, приветствовали его, фотографировали и активно делали селфи на фоне катера. Дэйв приветствовал прохожих в ответ. Его музыкальные предпочтения остались для меня тайной, так как музыка на борту не играла. После водного променада музыканты отправились ужинать в итальянский ресторан.
Также известно, что группа везет все техническое оборудование с собой на 11 фурах.
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