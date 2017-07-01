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Райф Файнс танцует во время ежегодного приема Михаила Пиотровского в Эрмитаже
Райф Файнс станцевал в Эрмитаже
Вчера в Государственном Эрмитаже прошел ежегодный торжественный прием Михаила Пиотровского, который собрал представителей европейской аристократии, известных коллекционеров и наследников династий (полный фотоотечт смотрите тут). Одним из главных героев вечера стал голливудский актер Райф Файнс, который продемонстрировал свои танцевальные умения и наравне с профессиональными танцорами кружился в венском вальсе.
Вечер в Эрмитаже начался с ужина в Иорданской галерее Зимнего дворца, где собравшихся угощали тунцом Еллоу Фин и теплым арабским пирогом с цыпленком. Ближе к одиннадцати ночи прозвучал гонг, ознаменовавший начало бала, как во время царской России — для гостей распахнули двери Фельдмаршальского зала. Начали с полонеза: профессиональные танцоры приглашали гостей в пары.
Затем зазвучал венский вальс, и среди танцующих появился актер Райф Файнс с партнершей. Надо отдать ему должное, сложно было разобраться, кто в этой паре профессиональный танцор — голливудский актер ни чуть не уступал своей напарнице. Очевидно, Ральф учился танцами профессионально раньше.
Помимо танцев актер посмотрел выставку Ансельма Кифера, экскурсию по которой провел заведующий Отделом современного искусства Дмитрий Озерков (гид по выставке читайте тут, а видео-экскурсию — смотрите здесь). В целом Файнс держался весьма скромно, охотно соглашался на селфи, никому не отказывал во внимании.
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Райф Файнс на «Ленфильме»
Напомним, британский актер и режиссер, дважды номинант премии «Оскар» Рэйф Файнс с 2015 года регулярно приезжает в Петербурге — он работает над биографической картиной о балетном танцовщике Рудольфе Нурееве. В октябре 2015 года он прибыл в Петербург и побывал в Академии балета им. Вагановой, где учился Нуриев, а также посетил постановку «Вишневый сад» Малый драматический театр. В декабре 2016 посетил Международный культурный форум на церемонии закрытия Года кино. В этом году Файнс приезжал в марте и посетил с рабочим визитом киностудию «Ленфильм» и осматривал съемочные павильоны. Как рассказывали очевидцы, высота потолков была главным критерием для выбора места съемок, и именно это больше всего понравилось Рэйфу Файнсу в четвертом и пятом павильонах «Ленфильма».
Добавим, что будущую картину продюсирует Габриэлла Тана совместно с BBC Films, за сценарий отвечает британский драматург Дэвида Хейр (фильм «Часы»). Предполагается, что в Петербурге отснимут сцены студенческих лет и начала карьеры танцовщика. А затем съемочную площадку перенесут в Уфу, где Нуреев делал свои первые шаги на сцене.
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