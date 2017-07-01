Райф Файнс станцевал в Эрмитаже

Вчера в Государственном Эрмитаже прошел ежегодный торжественный прием Михаила Пиотровского, который собрал представителей европейской аристократии, известных коллекционеров и наследников династий (полный фотоотечт смотрите тут). Одним из главных героев вечера стал голливудский актер Райф Файнс, который продемонстрировал свои танцевальные умения и наравне с профессиональными танцорами кружился в венском вальсе.

Вечер в Эрмитаже начался с ужина в Иорданской галерее Зимнего дворца, где собравшихся угощали тунцом Еллоу Фин и теплым арабским пирогом с цыпленком. Ближе к одиннадцати ночи прозвучал гонг, ознаменовавший начало бала, как во время царской России — для гостей распахнули двери Фельдмаршальского зала. Начали с полонеза: профессиональные танцоры приглашали гостей в пары.