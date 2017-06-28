Сегодня многие СМИ, включая наш сайт, сообщили о том, что художественный руководитель Михайловского театра и директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман ушел в декретный отпуск. Первой об уходе Кехмана с поста гендиректора рассказала на своей странице в Facebook депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус.
Владимир и Ида Кехман показали свою дочь
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Фото: «Фонтанка.ру»
Нашим коллегам из «Фонтанка.ру» первым удалось связаться с Владимиром Абрамовичем — он подтвердил информацию о том, что оформил отпуск по уходу за ребенком, однако заметил, что покидать работу в театрах надолго не планирует. Худрук Михайловского театра также поделился фотографией своей дочери.
Владимир Кехман
в комментарии «Фонтанка.ру»
«3 апреля у нас с Идой родилась дочь Анастасия. Чтобы быть с семьей, я действительно оформил отпуск. Но это касается только моей работы в качестве генерального директора Новосибирского театра оперы и балета. На время моего отсутствия исполняет обязанности генерального директора Снежана Любарь, которую я назначил своим приказом. Приказ согласован с заместителем министра культуры РФ Александром Журавским. Моё физическое отсутствие в Новосибирске продлится, конечно же, не три года, а ровно столько, сколько позволит ситуация в театре, который успешно работает и готовится завершить роскошным гала-концертом текущий сезон. Это произойдет 13 июля, и тогда же мы заложим Аллею Звезд в сквере, примыкающем к оперному театру.
Я использую это время для встреч с деятелями искусств в Европе, я провел множество переговоров с режиссерами, дирижерами, певцами, танцовщиками. Творческие планы для Новосибирска сформированы до 2020 года, скоро мы их объявим».
Напомним, о романе Иды Лоло и Владимира Кехмана стало известно в конце 2015 года. В августе 2016 года появилась информация о предстоящей свадьбе пары — внушительное кольцо на безымянном пальце Иды стало красноречивым подтверждением грядущего торжества, а в сентябре девушка сменила свою фамилию в социальных сетях на «Кехман». Чуть позже, 2 октября, пара обвенчалась в церкви Симеона и Анны. В апреле этого года у Иды и Владимира родилась дочь, для Иды это первый ребенок.
Добавим, что ранее Ида уже дважды состояла в браке. С основателем кинокомпании Dreamteam Media Марком Лоло девушка развелась в 2013 году. Спустя несколько месяцев Ида вновь связала себя семейными узами с фотографом, креативным директором кинокомпании «Небо», сыном журналиста Евгения Киселева, Алексеем Киселевым — брак распался летом прошлого года.
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