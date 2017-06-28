в комментарии «Фонтанка.ру»

«3 апреля у нас с Идой родилась дочь Анастасия. Чтобы быть с семьей, я действительно оформил отпуск. Но это касается только моей работы в качестве генерального директора Новосибирского театра оперы и балета. На время моего отсутствия исполняет обязанности генерального директора Снежана Любарь, которую я назначил своим приказом. Приказ согласован с заместителем министра культуры РФ Александром Журавским. Моё физическое отсутствие в Новосибирске продлится, конечно же, не три года, а ровно столько, сколько позволит ситуация в театре, который успешно работает и готовится завершить роскошным гала-концертом текущий сезон. Это произойдет 13 июля, и тогда же мы заложим Аллею Звезд в сквере, примыкающем к оперному театру.

Я использую это время для встреч с деятелями искусств в Европе, я провел множество переговоров с режиссерами, дирижерами, певцами, танцовщиками. Творческие планы для Новосибирска сформированы до 2020 года, скоро мы их объявим».