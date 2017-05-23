Оскар Ренкель о новой благовторительности

Я могу бесконечно говорить о разных концепциях, придумывать новые, но смысл совсем не в этом. Как креативщик, я стараюсь увлечь человека, заставить его фантазировать, расслабиться, быть просто легче в конце концов. Это мой не первый опыт погружения в благотворительность, и каждый раз я хочу сделать ее понятной, живой, не "сбором денег", а искренней помощью и соучастиям. Вообще, жалеть никого нельзя, это говорит о твоём бессилий. Жалеешь — помоги, и никак иначе.

Уверен, люди с недугами не очень то и хотят, чтобы вы их жалели, но они бы не отказались, если бы вы им помогли, а помогать тоже надо уметь.

Благотворительность — как деятельность, дискредитировала себя, многие занимаются ей потому что есть много свободного времени и просто потому что это модно. Мне кажется ей надо заниматься, когда точно знаешь, что можешь помочь.

А то после всех оплат банкетов, аренд залов и покупки нарядов для себя любимой, до нуждающихся доходит 25 000 рублей и выглядит это, мягко сказать очень глупо. Мои дорогие подруги и музы, Шорена Джинали, Мария Смирнова, Марина Григорьева и Мария Чеблакова пригласили меня принять участие в седьмом мероприятии Благотворительного проекта «3,14» и я с радостью согласился. Мы постарались создать идеологию, основанную на числах, которые связывает всё и вся в этом мире.

Что значат для нас числа которые нас окружают? Иногда это просто цифры, но чаще всего это дни рождения наших близких и любимых людей; это оценки в школе, за которые мы так переживали; это номера телефонов, которые мы помним наизусть; рейсы самолётов, которые мы ищем на табло, думая о море; и конечно это деньги, на которые мы можем подарить самое дорогое — это время.

Таков тизер седьмого мероприятия благотворительного проекта «3.14».

В этот вечер наши гости окажутся внутри бесконечного времени. Бесконечного времени, которого нам всем так не хватает. Уверен, что мы всё делаем правильно только тогда, когда мы делаем это искренне.

Помочь кому-то выздороветь или продлить жизнь — огромное счастье и это весело, я лично просто хочу ликовать, поэтому у нас это танцы, поэтому мы улыбаемся и чем больше друзей каждый раз приходит и чувствует нашу атмосферу, тем счастливее мы становимся. В жизни столько поводов для сожалений, помогать кому-то это совершенно точно увлекательно и весело.

Мы всё разные, и у нас разные взгляды, интересы, желания, но, попробовав однажды помочь кому-то, понимаешь, что на самом деле только это может открыть все двери и быть понятым и услышанным, это всегда работает в обе стороны, это делает счастливыми и нуждающихся и дарующих.