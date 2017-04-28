Бывший главный редактор культового журнала «Птюч» и Time Out написал роман «Странно пахнет душа» о — вы удивитесь — «девяностых». С двухдневными гастролями Игорь приезжает в Петербург: 28 апреля в 19:30 он презентует книгу на «Новой Голландии», а в воскресенье в 19:00 прочтет лекцию в кафе «Рубинштейн». Сидя в «Сапсане» «Москва» — «Петербург», Игорь сформулировал апрельские тезисы о жизни самого безбашенного поколения рубежа веков.
Игорь Шулинский: «В 90-е сорили деньгами, а сейчас все жадные»
Я не знаю, что значило быть модным в 90-е годы. В то время было очень много модных людей, а главное — модно быть модным. В тусовке было много личностей, которые одевались и выглядели нетрадиционно. Да что там — в то время каждый второй был Андреем Бартеневым. Люди в компании не делились на московских и питерских — тусовались все вместе, и это был праздник. Тогда одевались, чтобы поднять себе настроение — и это коренное отличие того времени.
Время личности прошло в «нулевые». Появились деньги, глянец стал доступным, но при этом людей-фриков и модников очень мало. А те, кто остались — в основном из 90-х, такие старики, которые до сих пор верны этим традициям. Среди молодежи таких модных людей не очень много.
Можно предположить, что количество веселья убавилось, но это не так. Хорошее настроение есть всегда — были бы деньги. К тому же его всегда можно купить. Как в и 90, так и в нулевые, цены на хорошее настроение практически не изменились. Раньше хорошее настроение было сложнее достать, но так до сих пор угрюмые личности в подворотнях продают тусовщикам хорошее настроение, как и раньше.
В 90-е сорили деньгами, а сейчас все жадные. Мне вот кажется, в Питере люди всегда были скупые: любили все бесплатно брать за счет москвичей. Эта система сохранилась, разве что денег поубавилось, люди закрылись, и тусовки вместе с ними.
Сами вечеринки никак не изменились: как в 80-ые, «нулевые», так и в наше время. Есть, условные, Loshadka Prt, а есть рейвы в «Арме» — все зависит от людей. Другое дело, что нынешним «настоящим ребятам» гораздо труднее, мне кажется, чем условному промоутеру Мише Воронцову или Корпорации «Счастье». Тогда было больше людей хиповатых, больше людей европейского телосложения, европейской ментальности, а сейчас ментальность одна — это ментальность хитрая.
Что актуально сейчас, лучше спросить у Бога. В 90-е годы были рэйвы, а что в «нулевых» их не было? Та же «Альфа» сейчас делает рэйвы на миллион долларов, и что? Они ничем не отличаются от вечеринок тридцатилетней давности. Меняются фантики, а начинка та же самая. Просто мы стали старее, не так активно тусуемся.
Ничего никогда не меняется. Может, вам неприятно это слышать, вы ждете, что я скажу, что что-то изменилось, ан нет, все так же. Просто приходят новые люди, а старые рожают детей и сидят в ресторанах. Возраст берет свое.
Нам просто повезло оказаться в 90-х, мы попали в очень хорошее время, когда реальность зависела от того, что мы делаем. В советское время мы понимали, что все происходящее — абсурд. Потом мы попали во время, когда могли менять этот абсурд и создавать свои пространства с особенным настроением, окунать в это настроение других людей.
Сейчас опять наступил абсурд, только не советский, а другой. От тебя ничего не зависит. И с этим тоже можно жить, как показывает практика, но это не так интересно, как в том случае, когда ты сам делаешь окружающую реальность.
Сегодня стало гораздо сложнее найти свой кайф. Но есть возможность жить в своем мире в окружении своих друзей. И если ты в принципе не нарушаешь определенные условия, то можешь вполне существовать в такой ситуации.
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