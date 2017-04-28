Игорь Шулинский: «В 90-е сорили деньгами, а сейчас все жадные»

Я не знаю, что значило быть модным в 90-е годы. В то время было очень много модных людей, а главное — модно быть модным. В тусовке было много личностей, которые одевались и выглядели нетрадиционно. Да что там — в то время каждый второй был Андреем Бартеневым. Люди в компании не делились на московских и питерских — тусовались все вместе, и это был праздник. Тогда одевались, чтобы поднять себе настроение — и это коренное отличие того времени.

Время личности прошло в «нулевые». Появились деньги, глянец стал доступным, но при этом людей-фриков и модников очень мало. А те, кто остались — в основном из 90-х, такие старики, которые до сих пор верны этим традициям. Среди молодежи таких модных людей не очень много.

Можно предположить, что количество веселья убавилось, но это не так. Хорошее настроение есть всегда — были бы деньги. К тому же его всегда можно купить. Как в и 90, так и в нулевые, цены на хорошее настроение практически не изменились. Раньше хорошее настроение было сложнее достать, но так до сих пор угрюмые личности в подворотнях продают тусовщикам хорошее настроение, как и раньше.