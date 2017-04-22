Собчак, Шнурова и Белоцерковская вышли на подиум на показе Alexander Terekhov

Сегодня в Петербурге на крыше Гранд Отеля Европа прошел юбилейный показ дизайнера Александра Терехова (Alexander Terekhov), устроенный в честь ре-открытия бутика Babochka. Наравне с моделями на подиум вышли телеведущая Ксения Собчак, хозяйка ресторана «КоКоКо» Матильда Шнурова и кулинарный блоге №1 и издатель «Собака.ru» Ника Белоцерковская. Компанию им составили основательница бренда JM Studio Юлия Матвиенко, жена губернатора Псковской области Кира Турчак, блогер-тысячник Майя Забоша и другие.

Режиссером-постановщиком шоу выступил Сергей Луковский.

Среди гостей вечера также были супруг Матильды, лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров, издатель Борис Пиотровский, основательница компании «Русмода» Оксана Лаврентьева, телеведущая Юлия Барановская и многие другие.

Напомним, в конце марта презентация новой осенне-зимней коллекции ALEXANDER TEREKHOV прошла в Москве, в Третьяковской галерее. Среди гостей — Ксения Собчак, Ника Белоцерковская, Матильда Шнурова, Вера Брежнева и многие другие.