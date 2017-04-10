Милана Кержакова: «Папа очень ждал рождения внука»

  • Наталья Тюльпанова, Александр Кержаков, Милана Кержакова и Вадим Тюльпанов

  • Александр Кержаков, Милана Кержакова, Наталья Тюльпанова и Вадим Тюльпанов

  • Вадим Тюльпанов с дочерью Миланой в детстве

  • Вадим Тюльпанов с дочерью Миланой

  • Вадим Тюльпанов, Наталья Тюльпанова, Владислав Тюльпанов, Милана Кержакова и Александр Кержаков

  • Вадим Тюльпанов, Милана Кержакова и Александр Кержаков

Сначала я не хотела ничего писать, но потом решилась, так как не каждый день и не с каждым происходит подобное. Пусть каждый почерпнет своё.

Невозможно и невыносимо осознавать, что человека просто больше нет.  Я не могу сказать,что на протяжении всей жизни мы были сильно близки с отцом, но чем старше я становилась, тем лучше складывались наши отношения, потому что он видел во мне личность и умного человека, о чем говорил сам.

Он любил Сашу, несмотря на то многое, что происходило в нашей семейной жизни — и, выслушивая мои недовольства, всегда говорил: «Не, ну в целом он мужик-то нормальный»)))

И, конечно, он очень любил маму, не смотря ни на что. Не так давно он привёз ей национальный местный ковёр из командировки в Туркменистан. Но мама хотела какой-то другой ковёр, о чем ему сказала. Он звонил мне, переживал, что привёз не то, что мама недовольна и не разговаривает с ним, а кроме неё он может высказаться только мне.

И ещё он очень ждал внука, спрашивал, буду ли я им давать с мамой с ним нянчиться, принимал участие в обустройстве комнаты, дискутировал по поводу имени. В общем, было здорово и по-семейному, и уютно в нашей общей жизни.

  • Наталья и Вадим Тюльпановы с дочерью Миланой

  • Наталья Тюльпанова, Влад Тюльпанов и Вадим Тюльпанов

  • Вадим Тюльпанов с Миланой

  • Наталья Тюльпанова, Влад Тюльпанов, Милана Кержакова и Вадим Тюльпанов

Могу сказать,что меняется отношение ко всему на 360 градусов, человеческое общение и жизнь переоценивается разом. И, поверьте, смысл не в деньгах, не в статусе, не в сумках, платьях и туфлях — единственный смысл в людях, которые и составляют эту самую жизнь.

Просто услышьте меня. Нам отмерено действительно мало, и в один миг все закончится, а зачастую ты к этому не будешь, да и не можешь быть готов.

Раньше я думала — «Как, допустим, может чувствовать себя человек, чей родственник погиб в автокатастрофе или аварии? Какие чувства он испытывает, зная ,что не успел ничего ему сказать, попрощаться? Как психологически вообще это можно принять?» А теперь я знаю. И знаю каково это — физически ощущать на себе самое ужасное чувство из возможных на этом свете. Непонимания, неприятия, отторжения происходящего.

Кажется, что конкретно тебя большое горе никогда не коснётся — а потом это происходит, и ты другими глазами начинаешь смотреть на людей, кто выстоял, не озлобился, смог это пережить и двинуться дальше.

Орфография и пунктуация автора сохранены.

Текст и фото: Instagram

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

У Александра и Миланы Кержаковых родился первенец

Стало известно, от чего скончался Вадим Тюльпанов

Валентина Матвиенко: «Вадим Тюльпанов был человеком прекрасных душевных качеств»

Валентина Матвиенко поздравила невестку с новой коллекцией JM Studio

Александр Кержаков открыл свой онлайн-магазин

Пиотровский, Кержакова, Маркес и другие наши друзья рассказывают, как встретят Новый год

Александр и Милана Кержаковы объявили, что ждут ребенка

Когда женится самый завидный жених Петербурга Андрей Резников? (Успокойтесь: еще не скоро)