Милана Кержакова, дочь трагически погибшего сенатора Вадима Тюльпанова, впервые высказалась о смерти отца. Мы публикуем монолог девушки, которая сегодня, 10 апреля, родила нападающему «Зенита» Александру Кержакову сына.
Милана Кержакова: «Папа очень ждал рождения внука»
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Наталья Тюльпанова, Александр Кержаков, Милана Кержакова и Вадим Тюльпанов
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Александр Кержаков, Милана Кержакова, Наталья Тюльпанова и Вадим Тюльпанов
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Вадим Тюльпанов с дочерью Миланой в детстве
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Вадим Тюльпанов с дочерью Миланой
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Вадим Тюльпанов, Наталья Тюльпанова, Владислав Тюльпанов, Милана Кержакова и Александр Кержаков
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Вадим Тюльпанов, Милана Кержакова и Александр Кержаков
Сначала я не хотела ничего писать, но потом решилась, так как не каждый день и не с каждым происходит подобное. Пусть каждый почерпнет своё.
Невозможно и невыносимо осознавать, что человека просто больше нет. Я не могу сказать,что на протяжении всей жизни мы были сильно близки с отцом, но чем старше я становилась, тем лучше складывались наши отношения, потому что он видел во мне личность и умного человека, о чем говорил сам.
Он любил Сашу, несмотря на то многое, что происходило в нашей семейной жизни — и, выслушивая мои недовольства, всегда говорил: «Не, ну в целом он мужик-то нормальный»)))
И, конечно, он очень любил маму, не смотря ни на что. Не так давно он привёз ей национальный местный ковёр из командировки в Туркменистан. Но мама хотела какой-то другой ковёр, о чем ему сказала. Он звонил мне, переживал, что привёз не то, что мама недовольна и не разговаривает с ним, а кроме неё он может высказаться только мне.
И ещё он очень ждал внука, спрашивал, буду ли я им давать с мамой с ним нянчиться, принимал участие в обустройстве комнаты, дискутировал по поводу имени. В общем, было здорово и по-семейному, и уютно в нашей общей жизни.
Могу сказать,что меняется отношение ко всему на 360 градусов, человеческое общение и жизнь переоценивается разом. И, поверьте, смысл не в деньгах, не в статусе, не в сумках, платьях и туфлях — единственный смысл в людях, которые и составляют эту самую жизнь.
Просто услышьте меня. Нам отмерено действительно мало, и в один миг все закончится, а зачастую ты к этому не будешь, да и не можешь быть готов.
Раньше я думала — «Как, допустим, может чувствовать себя человек, чей родственник погиб в автокатастрофе или аварии? Какие чувства он испытывает, зная ,что не успел ничего ему сказать, попрощаться? Как психологически вообще это можно принять?» А теперь я знаю. И знаю каково это — физически ощущать на себе самое ужасное чувство из возможных на этом свете. Непонимания, неприятия, отторжения происходящего.
Кажется, что конкретно тебя большое горе никогда не коснётся — а потом это происходит, и ты другими глазами начинаешь смотреть на людей, кто выстоял, не озлобился, смог это пережить и двинуться дальше.
Орфография и пунктуация автора сохранены.
Текст и фото: Instagram
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