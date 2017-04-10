Сначала я не хотела ничего писать, но потом решилась, так как не каждый день и не с каждым происходит подобное. Пусть каждый почерпнет своё.

Невозможно и невыносимо осознавать, что человека просто больше нет. Я не могу сказать,что на протяжении всей жизни мы были сильно близки с отцом, но чем старше я становилась, тем лучше складывались наши отношения, потому что он видел во мне личность и умного человека, о чем говорил сам.

Он любил Сашу, несмотря на то многое, что происходило в нашей семейной жизни — и, выслушивая мои недовольства, всегда говорил: «Не, ну в целом он мужик-то нормальный»)))

И, конечно, он очень любил маму, не смотря ни на что. Не так давно он привёз ей национальный местный ковёр из командировки в Туркменистан. Но мама хотела какой-то другой ковёр, о чем ему сказала. Он звонил мне, переживал, что привёз не то, что мама недовольна и не разговаривает с ним, а кроме неё он может высказаться только мне.

И ещё он очень ждал внука, спрашивал, буду ли я им давать с мамой с ним нянчиться, принимал участие в обустройстве комнаты, дискутировал по поводу имени. В общем, было здорово и по-семейному, и уютно в нашей общей жизни.