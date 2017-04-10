У Александра и Миланы Кержаковых родился первенец

27 июня 2015-го, спустя год после знакомства пара поженилась в Петроградском ЗАГСе Санкт-Петербурга. 8 декабря Милана Кержакова выложила в своем аккаунте в Instagram фотографию с Александром, а в подписи рассказала о «важном событии» — пара ждет сына. Редакция «Собака.ru» искренне поздравляет Александра и Милану со счастливым событием!

Добавим, что последние дни перед родами Миланы для семьи Тюльпанов-Кержаков обернулись личной трагедией — трагически погиб сенатор и глава семьи Вадим Альбертович Тюльпанов.