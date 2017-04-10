У нападающего «Зенита» Александра Кержакова и его супруги Миланы сегодня, 10 апреля, родился сын. Футболист выложил фото с младенцем на руках в своем Instagram. В подписи к кадру он поблагодарил супругу за сына.
У Александра и Миланы Кержаковых родился первенец
Напомним, отношения пары завязались летом 2014-го года, как раз в то время футболист переживал непростой период в жизни – судился со своей бывшей гражданской женой. Александр увидел фотографию и интервью Миланы в рубрике «Петербургские невесты» февральского номера журнала «Собака.ru» (мы предупреждали: это реально работает!) и написал сообщение по WhatsUp. Подробно о том, как развивались их отношения, Милана рассказала нам год назад, и дала совет всем девушкам не отправлять в спам СМС «Привет, как дела?» с незнакомого номера: автором может оказаться член сборной России по футболу.
Через некоторое время они стали жить вместе, а на праздновании нового года девушка представила Александра отцу — сенатору Вадиму Альбертовичу Тюльпанову. Сразу после зимних праздников Кержаков снялся для обложки такого судьбоносного для пары февральского номера, на съемки влюбленные пришли вместе. В интервью главному редактору Яне Милорадовской спортсмен рассказал, что по-настоящему счастлив с Миланой.
27 июня 2015-го, спустя год после знакомства пара поженилась в Петроградском ЗАГСе Санкт-Петербурга. 8 декабря Милана Кержакова выложила в своем аккаунте в Instagram фотографию с Александром, а в подписи рассказала о «важном событии» — пара ждет сына. Редакция «Собака.ru» искренне поздравляет Александра и Милану со счастливым событием!
Добавим, что последние дни перед родами Миланы для семьи Тюльпанов-Кержаков обернулись личной трагедией — трагически погиб сенатор и глава семьи Вадим Альбертович Тюльпанов.
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