Когда женится самый завидный жених Петербурга Андрей Резников? (Успокойтесь: еще не скоро)

Андрей, ты один из самых желанных холостяков города и соответствуешь всем запросам на жениха: красив, умен, из хорошей семьи, без «багажа» в виде неудачных браков. Почему же до сих пор никто не заманил тебя в загс?

Я боюсь, что сейчас буду говорить ужасно скучные вещи. Мне часто задают этот вопрос с посылом, мол, защити свою позицию. А тут позиции никакой нет. Я не убежденный холостяк — меня никто в этом, правда, не убедил. То есть никакой истории про то, что однажды женщина разбила мне сердце и теперь не собрать осколков. Никакой тайной любви к мужчинам. Просто отношения сейчас для меня не на первом плане. Я больше поглощен работой, проектами, нет времени переживать из-за отношений. И это не девиация, поэтому долго рассуждать с друзьями на эту тему, искать философскую подоплеку и заниматься самоанализом не считаю нужным.

Но тебе хочется в принципе иметь семью, детей? У подавляющего большинства мужчин присутствует немного шовинистское желание непременно вырастить сына, продолжить фамилию. А у тебя, кстати, значимая фамилия.

Уверен, это произойдет в свое время. Но здесь много предрассудков и пережитков прошлого, которые в нашей стране подкрепляются еще и демографической ситуацией: мужчин меньше, чем женщин. В Таиланде, например, наоборот: мальчик рождается — горе в семье. В ряде европейских стран вообще не запариваются — там плюс-минус гендерное равновесие. Этому, конечно, стоит уделять больше времени, внимательнее смотреть по сторонам. Но часто люди объединяются в пары, а потом и в семьи, потому что им одним плохо, они ищут комфорта. Но иногда я вижу, что они так и не получают той радости и спокойствия, которых желали, начинают жаловаться, что им приходится что-то скрывать, себя ущемлять, постоянно находятся в поисках каких то бессмысленных, одноразовых связей. Для них вечное желание иметь недоступное — и есть жизнь. А мне нравится иметь то, что имею. Была бы у меня жена, я был бы точно так же рад жить по-другому. Я симпатизирую людям с детьми и с удовольствием примкну к лагерю «женатиков», но истеричного желания войти в этот клуб нет.

А желания влюбиться?

Как в кино? Да, наверное, мне бы очень хотелось влюбиться, чтобы прямо страдать, прочувствовать это. В древнегреческом языке для понятия «любовь» есть несколько слов. И одно из них обозначает как раз неразделенную, мучительную любовь. Такие сильные эмоции мне бы хотелось испытать. Но пока «бабочек в животе» у меня нет.