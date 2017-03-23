В редакции журнала «Собака.ru» уже четвертый год — с тех пор как генеральный продюсер радио «Рекорд» Андрей Резников попал в наш первый список завидных женихов — действует тотализатор: сколько еще нам ждать свадьбы? Коэффициент ставок растет прямо пропорционально количеству проданных билетов на «рекордовские» Trancemission, VK Fest, Sensation и еще с десяток фестивалей по всей стране. И в геометрической прогрессии — после перераспределения медиавлияния в городе, прихода на петербургский рынок «Российской Медиа Группы» и появления рекламного агентства «Т-Роботс», в создании которого Андрей принял активное участие. При этом в тридцать восемь лет радиобосс выглядит так, будто где-то в кладовке его двухэтажной квартиры на канале Грибоедова припрятан стареющий портрет. Мы напрямую спросили у диснеевского принца во плоти: ну когда же?
Когда женится самый завидный жених Петербурга Андрей Резников? (Успокойтесь: еще не скоро)
Андрей, ты один из самых желанных холостяков города и соответствуешь всем запросам на жениха: красив, умен, из хорошей семьи, без «багажа» в виде неудачных браков. Почему же до сих пор никто не заманил тебя в загс?
Я боюсь, что сейчас буду говорить ужасно скучные вещи. Мне часто задают этот вопрос с посылом, мол, защити свою позицию. А тут позиции никакой нет. Я не убежденный холостяк — меня никто в этом, правда, не убедил. То есть никакой истории про то, что однажды женщина разбила мне сердце и теперь не собрать осколков. Никакой тайной любви к мужчинам. Просто отношения сейчас для меня не на первом плане. Я больше поглощен работой, проектами, нет времени переживать из-за отношений. И это не девиация, поэтому долго рассуждать с друзьями на эту тему, искать философскую подоплеку и заниматься самоанализом не считаю нужным.
Но тебе хочется в принципе иметь семью, детей? У подавляющего большинства мужчин присутствует немного шовинистское желание непременно вырастить сына, продолжить фамилию. А у тебя, кстати, значимая фамилия.
Уверен, это произойдет в свое время. Но здесь много предрассудков и пережитков прошлого, которые в нашей стране подкрепляются еще и демографической ситуацией: мужчин меньше, чем женщин. В Таиланде, например, наоборот: мальчик рождается — горе в семье. В ряде европейских стран вообще не запариваются — там плюс-минус гендерное равновесие. Этому, конечно, стоит уделять больше времени, внимательнее смотреть по сторонам. Но часто люди объединяются в пары, а потом и в семьи, потому что им одним плохо, они ищут комфорта. Но иногда я вижу, что они так и не получают той радости и спокойствия, которых желали, начинают жаловаться, что им приходится что-то скрывать, себя ущемлять, постоянно находятся в поисках каких то бессмысленных, одноразовых связей. Для них вечное желание иметь недоступное — и есть жизнь. А мне нравится иметь то, что имею. Была бы у меня жена, я был бы точно так же рад жить по-другому. Я симпатизирую людям с детьми и с удовольствием примкну к лагерю «женатиков», но истеричного желания войти в этот клуб нет.
А желания влюбиться?
Как в кино? Да, наверное, мне бы очень хотелось влюбиться, чтобы прямо страдать, прочувствовать это. В древнегреческом языке для понятия «любовь» есть несколько слов. И одно из них обозначает как раз неразделенную, мучительную любовь. Такие сильные эмоции мне бы хотелось испытать. Но пока «бабочек в животе» у меня нет.
Как ты тогда пишешь свои песни?
А я не пишу про себя. На самом деле, сколько бы ни говорили, что я человек творческий, в бизнес я попал не случайно. Я прежде всего предприниматель, а уж потом композитор — даже ноты плохо знаю. Не обязательно быть невротиком и пропускать все через себя, чтобы четко прорисовывался лирический герой. Ну представь, я бы садился за рояль и из раза в раз наигрывал: «Мне тридцать восемь ле-е-ет, а девушки все не-е-ет». Поэзия, музыка отнюдь не сублимация переживаний. Я написал песню «Прохожие» для Филиппа Киркорова, потому что она подходит тому образу, который он выстраивает как артист. И песня получила две главных награды страны — «Песня года» и «Золотой граммофон». По сути, для русскоязычного композитора это как «Грэмми» выиграть. А еще могу легко написать от лица женщины, про мать-одиночку с двумя детьми — это нормально.
Хорошо, значит, жениться ты вообще-то не против. Облегчи девушкам жизнь, проинструктируй: как понравиться Андрею Резникову?
Честно говоря, даже не думаю, что стоит целая очередь, я же все-таки не футболист, не известный артист. (Когда Андрей произносит эту фразу, сидя в кафе на канале Грибоедова, будто в лучах прожектора в своей белоснежной рубашке и с не менее белоснежной улыбкой на загорелом лице, половина женщин от шести до шестидесяти в помещении зачарованно смотрит на него, вторая половина — грозно, на меня.— Прим. ред.). Да и в своем ритме жизни не понимаю, в какой момент могу в кого-то влюбиться, — дни всегда распланированы, ежедневник забит. Понимаешь, с одной стороны я довольно инфантилен, не отрицаю: взрослею позже сверстников, позже принимаю и начинаю хотеть какие-то вещи. С другой — в моем возрасте все-таки уже нельзя, наверное, резко влюбиться, увидев ее светлый образ хоть на улице, хоть в ресторане, хоть в гостях у друзей. Ты должен знать человека. А как его узнать, если всегда занят работой? Замкнутый круг. Конечно, я бываю в общественных местах, знакомлюсь с девушками. Но не привязываюсь, потому что знаю, что тяжело расстаюсь с людьми — с партнерами, с контрагентами, с сотрудниками. Поэтому и не жил никогда ни с кем. Я быстро привыкаю к человеку. Наверное, если к кому-то все же привыкну, то и не расстанусь. Я не очень верю в истории про то, как люди познакомились и четко поняли, что это любовь, четко и слаженно сделали свой выбор. Я фаталист и считаю: делай, как делается, и будет, как будет.
Текст: Кристина Шибаева
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