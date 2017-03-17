Наша главная надежда во фристайле на Олимпиаде-2014 Мария Комиссарова во время тренировок в Сочи получила перелом позвоночника со смещением, и врачи сказали, что спортсменка больше никогда не сможет ходить. Но Маша уже встает на ноги, вышла замуж за напарника по олимпийской сборной — горнолыжника Алексея Чаадаева, и в конце весны в их семье будет пополнение. Звезда пленительного счастья действительно взойдет, как предсказал когда-то Пушкин в своей пророческой оде «К Чаадаеву».
Мария Комиссарова: «Узнав об инвалидности, я рыдала — тогда же Леша сделал мне предложение»
C Марией и Алексеем мы встречаемся рано утром в лобби отеля, оборудованного для людей в инвалидных колясках. Судя по инстаграму, героиня ведет активный образ жизни: посещает матчи хоккейного клуба «СКА», много путешествует в перерывах между реабилитационными тренировками, а в прошлом году стала крестной. Она открыта, доброжелательна и настроена на беседу.
Мама Маши была профессиональной саночницей, отец катался на лыжах, поэтому уже в пять лет ее отправили в горнолыжную секцию, а в шесть уже без родителей она поехала на соревнования в Кировск. Победы давались легко, в пятнадцать лет спорт для Марии официально стал работой: Комиссарова вошла в сборную страны. В Москве на собрании национальной команды Федерации горнолыжного спорта она познакомилась с Алексеем Чаадаевым.
«Леша на четыре года меня старше, — с улыбкой говорит Маша. — Я давно знала, что он хорошо выступал, всех обыгрывал. И как только увидела, сразу в него влюбилась, всю юность по нему страдала, плакала в подушку. При первом общении меня поразило его безупречное воспитание: он всегда был вежлив, открывал двери перед девушками, а другие парни прикалывались над нами — переходный возраст все-таки. Лешин папа был тренером в нашей женской сборной. И он тоже всем нравился: никогда на нас не кричал, был и добрым, и в меру строгим. Все девочки Лешиного папу называли „мачо“ и думали: „Вот бы нам мужа такого. Интересно, а у него жена есть?“ А теперь его жена — моя свекровь (Смеется.)».
Чтобы молодые спортсмены не отвлекались друг на друга, тренеры разделили мужскую и женскую команды — и Алексей с Марией оказались разлучены, подобно Ромео и Джульетте. «Спорт для нас был в приоритете, — вспоминает Чаадаев. — Но влечение друг к другу мы ощущали с первой встречи. Я о Маше думал постоянно. Параллельно с тренировками я учился в Военном институте физической культуры и между сборами возвращался в свое закрытое общежитие, а Маша не понимала, почему мы снова не можем увидеться».
В 2011 году Чаадаев сменил дисциплину на ски-кросс. Высоких результатов в горных лыжах Комиссарова уже не показывала, а победы ей нужны были как воздух. И тогда она вслед за Чаадаевым подалась во фристайл.
«Мыслей о конкуренции между нами не было никогда, — признается Алексей. — Только поддержка. А вообще, спорт дисциплинирует, закаливает, готовит к большим нагрузкам. Вырабатывает организованность и самостоятельность. Из-за однотипного образа жизни „тренировки — соревнования“ может казаться, что мы существуем в изоляции. Но за свою спортивную карьеру мы увидели, как живут люди в разных странах, как относятся друг к другу. Мне кажется, из-за возможности постоянно путешествовать у спортсменов порой шире взгляд на мир, чем у остальных людей».
Их отношения развивались по канонам классических любовных романов: после Олимпиады в Сочи Маша планировала закончить карьеру и полностью посвятить себя семье. Тем более Алексей видел в ней будущую мать своих детей.
«Однажды мой друг сказал такую вещь: „Леша, отношения и любовь возможно получить за деньги, но такое женское качество, как «мать твоих детей», купить невозможно“. Мы разделяем общие ценности и ставим семью во главу угла. Мы оба понимаем, что наша сила в единстве. На жизнь нужно смотреть под разными углами, и как раз семья помогает в этом, благодаря постоянному обмену опытом, информацией. Одиноким в поле воином ты никогда не будешь». Но за неделю до начала олимпийского турнира главная претендентка на победу в ски-кроссе упала на тренировочной трассе в Красной Поляне и получила компрессионный перелом грудного позвонка со смещением.
«Я думала, что это очередная травма, — говорит фристайлистка. — У меня уже были переломы, поэтому была уверена, что меня быстро вылечат и поставят на ноги, как раньше. Но после операции в Германии врачи сказали, что я останусь инвалидом на всю жизнь. Узнав диагноз, я рыдала в истерике, и в этот момент Леша в присутствии моего отца сделал мне предложение. Я согласилась, но под ударной дозой морфия и лекарств этот момент толком не запомнила (Смеется.)».
Диагноз «поперечный паралич» означал, что не только на спорте, но и на будущей счастливой семейной жизни, о которой так мечтала Маша, можно было поставить крест — ведь ее заверили, что она никогда не почувствует тело ниже пупка. И можно было начать жалеть себя и винить судьбу за крутое пике, но Комиссарова не из тех, кто примеряет на себя амплуа жертвы и закапывается в бесконечную рефлексию. Прочитав множество ее интервью для спортивных изданий перед встречей, я была поражена бескомпромиссной уверенностью спортсменки в выздоровлении. Оказалось, это не защитная реакция на стресс, а образ мышления: «Я не парюсь по жизни, — уверяет Маша. — Что бы ни происходило».
После объявления диагноза Чаадаев сразу же закончил спортивную карьеру, организовал благотворительный фонд по сбору средств для Машиного лечения, который поддержали теннисистка Анастасия Мыскина и звезды шоу-бизнеса — группа «Блестящие», певец Митя Фомин, актриса Эвелина Бледанс. Реабилитация шла медленно, но верно.
«Жизнь после трагедии не останавливается, — замечает Алексей. — Отчаяние не дает двигаться дальше, а только забирает много энергии. Нужно учиться радоваться всему, что происходит вокруг». Во время лечения в Клинике доктора Блюма в Испании пара не расставалась. Леша обзавелся другом-ювелиром Максимом Петуховым и кольцом его дизайна, повез избранницу на пляж и снова сделал предложение. На этот раз Маша его запомнила.
«До этого мы не устраивали свадьбу, потому что мне хотелось танцевать на церемонии, — признается она. — Да, я до сих пор в коляске, но знаете, наше время пришло. За месяц мы организовали церемонию на Тенерифе, куда прилетели родители и друзья. Заранее, 10 ноября 2016 года мы вдвоем съездили в Мадрид, расписались в российском посольстве, а 26 ноября сыграли свадьбу».
Сейчас Мария Чаадаева на седьмом месяце беременности — на нашей съемке соленых огурцов с клубникой не просит, шутит и даже с помощью мужа встает на ноги. Говорит, что кроме живота в ее жизни ничего не поменялось. Супруги вернулись в Петербург и продолжают самостоятельные тренировки, обосновавшись в подаренной правительством двухкомнатной квартире. «Огромная благодарность всем, кто нам помогает, за все слова поддержки, — резюмирует Алексей. — В нашем подъезде висит распечатанный кем-то плакат „Если у вас есть дети, ваша история продолжается“. Тем, кто сомневается, хочу твердо сказать: нужно образовывать семьи. Потому что одному не просто по жизни, какими бы крепкими мы ни казались со стороны. Сила — в семье, уж поверьте».
Текст: Наталья Наговицына
Фото: Ксения Поггенполь, Instagram Марии Комиссаровой
Стиль: Полина Апреликова
Визаж и прическа: Ольга Васильева
Благодарим отель «Кемпински мойка 22» за помощь в организации и проведении съемки»
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