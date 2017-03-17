Мария Комиссарова: «Узнав об инвалидности, я рыдала — тогда же Леша сделал мне предложение»

C Марией и Алексеем мы встречаемся рано утром в лобби отеля, оборудованного для людей в инвалидных колясках. Судя по инстаграму, героиня ведет активный образ жизни: посещает матчи хоккейного клуба «СКА», много путешествует в перерывах между реабилитационными тренировками, а в прошлом году стала крестной. Она открыта, доброжелательна и настроена на беседу.

Мама Маши была профессиональной саночницей, отец катался на лыжах, поэтому уже в пять лет ее отправили в горнолыжную секцию, а в шесть уже без родителей она поехала на соревнования в Кировск. Победы давались легко, в пятнадцать лет спорт для Марии официально стал работой: Комиссарова вошла в сборную страны. В Москве на собрании национальной команды Федерации горнолыжного спорта она познакомилась с Алексеем Чаадаевым.

«Леша на четыре года меня старше, — с улыбкой говорит Маша. — Я давно знала, что он хорошо выступал, всех обыгрывал. И как только увидела, сразу в него влюбилась, всю юность по нему страдала, плакала в подушку. При первом общении меня поразило его безупречное воспитание: он всегда был вежлив, открывал двери перед девушками, а другие парни прикалывались над нами — переходный возраст все-таки. Лешин папа был тренером в нашей женской сборной. И он тоже всем нравился: никогда на нас не кричал, был и добрым, и в меру строгим. Все девочки Лешиного папу называли „мачо“ и думали: „Вот бы нам мужа такого. Интересно, а у него жена есть?“ А теперь его жена — моя свекровь (Смеется.)».

Чтобы молодые спортсмены не отвлекались друг на друга, тренеры разделили мужскую и женскую команды — и Алексей с Марией оказались разлучены, подобно Ромео и Джульетте. «Спорт для нас был в приоритете, — вспоминает Чаадаев. — Но влечение друг к другу мы ощущали с первой встречи. Я о Маше думал постоянно. Параллельно с тренировками я учился в Военном институте физической культуры и между сборами возвращался в свое закрытое общежитие, а Маша не понимала, почему мы снова не можем увидеться».

В 2011 году Чаадаев сменил дисциплину на ски-кросс. Высоких результатов в горных лыжах Комиссарова уже не показывала, а победы ей нужны были как воздух. И тогда она вслед за Чаадаевым подалась во фристайл.

«Мыслей о конкуренции между нами не было никогда, — признается Алексей. — Только поддержка. А вообще, спорт дисциплинирует, закаливает, готовит к большим нагрузкам. Вырабатывает организованность и самостоятельность. Из-за однотипного образа жизни „тренировки — соревнования“ может казаться, что мы существуем в изоляции. Но за свою спортивную карьеру мы увидели, как живут люди в разных странах, как относятся друг к другу. Мне кажется, из-за возможности постоянно путешествовать у спортсменов порой шире взгляд на мир, чем у остальных людей».