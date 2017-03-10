«Ампутант» и доведенная до слез маленькая девочка — рассказываем, что случилось на шоу талантов и почему судейство Ренаты Литвиновой и Владимира Познера вызвало широкий резонанс.
Литвинова, Познер и «ампутант»: что произошло на «Минуте славы»?
Что произошло?
В новом юбилейном (так в шутку назвали девятый) сезоне шоу «Минута славы» в состав жюри вошли журналист Владимир Познер, режиссер Рената Литвинова, актер Сергей Юрский и экс-резидент Сomedy Club актер Сергей Светлаков. Литвинова и Познер раскритиковали выступление одноногого тацора без протеза Евгения Смирнова. Познер отметил, что увиденный им номер — настоящий подвиг, однако попросил не использовать «запрещенные приемы». По его мнению, после подобного танца сказать участнику шоу «нет» невозможно. Однако сам журналист проголосовал против. Литвинова, в свою очередь, назвала Смирнова «ампутантом» и предложила ему пристегнуть ногу, дабы не злоупотреблять инвалидностью.
Были ли подобные случаи в истории шоу?
Неделей ранее судейство «Минуты славы» довело до слез 8-ми летнюю Вику Старикову из Нижнего Тагила. Девочка исполнила песню Земфиры — Жить в твоей голове. Владимир Познер выразил сомнение, что ребенок понимает то, о чем поет: «Может человек такое почувствовать в восемь лет?». Когда ведущий телепроекта Михаил Боярский попросил плачущую Вику пересказать смысл песни, девочка ответила: «Если ты любишь человека, его не надо обижать». Подруга певицы и режиссер клипа Рената Литвинова нажала кнопку отказа со словами: «Я протестую против такого».
Какова реакция общественности?
Слова Литвиновой и Познера вызвали неоднозначную оценку еще во время съемок, главным образом, из-за расхождений во мнениях с остальными членами жюри. После выхода шоу в эфир скандальных выпусков сформировались две точки зрения — поддерживающая прямолинейность жюри «Минуты славы» и осуждающая жестокое судейство. Однако главный вопрос в сложившейся ситуации адресовали «Первому каналу»: передача выходит в эфир в записи, то есть сотрудники имели возможность просмотреть отснятый материал и вырезать драматичные эпизоды.
Кто выступил против решения жюри?
Музыкант и композитор Максим Фадеев написал пост о выступлении Вики Стариковой, назвав отношение судей к ребенку жестоким и бесчувственным: «Безусловно, критика должна быть, но она должна быть аккуратной и не злой. В отношении такой маленькой девочки — в виде игры, либо мягкая и отеческая». Касательно выступления Евгения Смирнова Фадеев отметил, что «Минута славы» идет не в прямой трансляции, а значит все, что идет в эфир является позицией «Первого канала»: «Это и есть самое страшное, потому что они из боли делают шоу».
Телеведущая Лена Летучая высказалась в своем Instagram, «назвав судейство шоу нищебродством душ»: «И потом мы удивляемся, почему в нашей стране людей с ограниченными возможностями за людей не считают?! Да потому что на Первом их ампутантами называют, унижают, и это норма, и всей стране это с гордостью показывают! Нет, не жалеть я призываю, а относиться как к равным!».
Сергей Светлаков, будучи членом жюри «Минуты славы», еще в процессе съемок не согласился с оценкой выступления Виктории Стариковой: «Эта песня показывает весь талант этого ребенка. Она в свои восемь лет может быть талантливее нас всех».
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Виктория Старикова
Кто поддержал позицию жюри «Минуты славы»?
Михаил Боярский выразил благодарность членам жюри за «искренность», — по словам ведущего, на месте судьи талантов, он бы не смог проявить это качество.
В ходе дебатов пользователей в соцсетях и СМИ позицию Литвиновой и Познера многие поддержали. «Познер выбирал выражения, никого не оскорбил! Как по отношению к Жене, так и по отношению к Виктории», «С каких пор слово инвалид у нас в стране стало ругательным? Никто никого не оскорблял, а некоторые усмотрели в словах жюри двойной смысл, в чем сами и виноваты. Складывается впечатление, что критикующие Познера и Литвиновой кристалльной чистоты люди, сами не без греха, зато вдруг встали дружно в ряды осуждающих», «Рената имела ввиду, что если бы Евгений Смирнов был с ногой, то они не зная, о его особенности, могли бы его оценивать на равных со всеми. А Вы тут устраиваете какой-то дурдом, не вникая в суть».
Чем закончился скандал?
После обсуждений в СМИ из дирекции музыкальных и развлекательных программ «Первого» был уволен ответственный за подготовку «Минуты славы» к эфиру. Юрий Аксюта, главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала, сообщил «Медузе»: «Я не готов комментировать. Вы сами раздуваете эти скандалы, а потом смакуете».
Фото: Instagram, Vkontakte
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