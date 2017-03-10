Литвинова, Познер и «ампутант»: что произошло на «Минуте славы»?



Кто выступил против решения жюри?

Музыкант и композитор Максим Фадеев написал пост о выступлении Вики Стариковой, назвав отношение судей к ребенку жестоким и бесчувственным: «Безусловно, критика должна быть, но она должна быть аккуратной и не злой. В отношении такой маленькой девочки — в виде игры, либо мягкая и отеческая». Касательно выступления Евгения Смирнова Фадеев отметил, что «Минута славы» идет не в прямой трансляции, а значит все, что идет в эфир является позицией «Первого канала»: «Это и есть самое страшное, потому что они из боли делают шоу».

Телеведущая Лена Летучая высказалась в своем Instagram, «назвав судейство шоу нищебродством душ»: «И потом мы удивляемся, почему в нашей стране людей с ограниченными возможностями за людей не считают?! Да потому что на Первом их ампутантами называют, унижают, и это норма, и всей стране это с гордостью показывают! Нет, не жалеть я призываю, а относиться как к равным!».

Сергей Светлаков, будучи членом жюри «Минуты славы», еще в процессе съемок не согласился с оценкой выступления Виктории Стариковой: «Эта песня показывает весь талант этого ребенка. Она в свои восемь лет может быть талантливее нас всех».