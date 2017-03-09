Instagram звезд: Собчак, Шнуров и Боярская отмечают 8-е марта

Даша Малыгина

Сколько мы ни наблюдаем за моделью Дашей Малыгиной, все никак не можем свыкнуться с тем, что она и ее мама Евгения — вылитые сестры-двойняшки. Хотя, кажется, сама Даша тоже не перестает удивляться, поэтому и подписала их общее праздничное фото огромным признанием в любви. Мы растрогались, подписчики Малыгиной не поверили в такое поразительное родство, а вам совет — бегите к Даше в Instagram и срочно читайте пост!