В день весны мы внимательно рассмотрели ленту Instagram и среди праздничных фото с тюльпанами выбрали самые классные.
Instagram звезд: Собчак, Шнуров и Боярская отмечают 8-е марта
Ксения Собчак
Телеведущая вырвалась из домашнего быта и улетела, конечно, на неделю моды в Париж, где в компании подруг — бизнесвумен Снежаны Георгиевой, владелицы «РусМода» Оксаной Лаврентьевой и модели Лены Перминовой — и встретила 8-е марта. Супруг Ксении Максим, впрочем, успел заскучать и прислал букет, а Собчак шутливо описала ситуацию в своем микроблоге: «Бессмысленных вокруг много, а я такая одна». А чтобы подписчики не бунтовали, добавила хештег — #скромностьмоевтороеимя
Сергей Шнуров
«Женщин люблю! Всегда!», — так лидер группировки «Ленинград» лаконично начал свое поздравление и на этом не остановился. Чуть позже Сергей прикупил цветов, надел кепку с белой нашивкой из трех букв и отправился в самое романтичное место — чебуречную — где наконец поднял рюмочку «за милых дам».
Юлия Топольницкая
На волне шумихи вокруг аренды услуги «101 роза для фото» звезда клипа «Экспонат» Ленинграда решила пошутить со своими подписчиками. Юля запостила селфи с букетом сказочной красоты и подписала снимок: «У меня было ровно десять минут, чтобы сфотографироваться». Сколько роз в руках Топольницкой, мы, честно, не считали, но верим, что ее супруг и резидент Comedy Club Игорь Чехов обошел не один цветочный магазин.
Елизавета Боярская
Актрисе МДТ явно не приходится переживать, что женский день празднуют раз в году. Еще бы, в семье Боярской все мужчины — от папы Михаила Сергеевича до маленького сынишки Андрея — как на подбор. Что уж говорить о звездных партнерах по съемочной площадке! Впрочем, Лиза и сама об этом знает, а в честь праздника актриса поделилась фото подарков от самых близких — букетом тюльпанов и открыткой с трогательной подписью: «С 8 марта, мама!».
Даша Малыгина
Сколько мы ни наблюдаем за моделью Дашей Малыгиной, все никак не можем свыкнуться с тем, что она и ее мама Евгения — вылитые сестры-двойняшки. Хотя, кажется, сама Даша тоже не перестает удивляться, поэтому и подписала их общее праздничное фото огромным признанием в любви. Мы растрогались, подписчики Малыгиной не поверили в такое поразительное родство, а вам совет — бегите к Даше в Instagram и срочно читайте пост!
Александр и Ольга Белькович
Совсем недавно отпраздновав 10 лет со дня встречи и вдоволь признавшись друг другу в чувствах, чета Белькович, видимо, решила не сбавлять обороты и продолжить весеннюю любвеобильность. Ольга пожелала всем девушкам скорейшего прихода тепла, а сама отправилась штурмовать рестораны в поисках устриц. Разумеется, шеф «Белки» запечатлел весь восторг супруги на фото!
Юлия Барановская
Экс-супруга Андрея Аршавина и мать троих детей Юлия Барановская встретила праздник весны в объятиях старшего сына Артема, пожелала всем женщинам себя беречь и любить. Мы желаем Юлии того же, хотя уверены, что Артем и Арсений — заботливые сыновья.
Фото: Instagram
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