Знакомьтесь, Анастасия Шевцова — самая красивая артистка кордебалета Мариинки

Главный французский хореограф современности Анжелен Прельжокаж для своего дебютного фильма «Полина» с участием Жюльет Бинош отсмотрел девятьсот претенденток на главную роль, включая известных прима-балерин, — а выбрал именно эту артистку кордебалета Мариинского театра. Еще учась в Вагановской академии, Анастасия Шевцова снялась в клипе группы Iowa «Одно и то же», дружит с фотографами и художниками, интересуется драмтеатром, а в Мариинке исполняет характерные партии — роль одной из Мамок в «Коньке-Горбунке» или в Pas de trois пчелок в «Щелкунчике» Михаила Шемякина.

  • На Анастасии Шевцовой: платье Balenciaga, платье Celine (все — ДЛТ), серьги Tres Russe, кольца Amedeo, Julia de Ville (все — Laboratory)

Попала я в Вагановскую академию случайно — пришла за компанию с сестрой, а меня приняли. Сегодня самое главное для меня в жизни — жажда самосовершенствования. Проснулась она во мне в пятнадцать лет, когда я оказалась на летнем интенсиве в Royal Ballet School в Лондоне. Именно в этом возрасте я поняла, что хочу развиваться не только в балете, но и открывать для себя другие сферы искусства — ведь жизнь одна и зацикливаться на чем-то просто скучно.

Идея: Яна Милорадовская
Фото: Ксения Поггенполь
Текст: Кристина Шибаева, Виталий Котов
Стиль: Полина Апреликова
Макияж: эксперт Clarins Марина Яновская
Визаж и прическа: Наталья Воскобойник

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