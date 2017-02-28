Знакомьтесь, Анастасия Шевцова — самая красивая артистка кордебалета Мариинки

Попала я в Вагановскую академию случайно — пришла за компанию с сестрой, а меня приняли. Сегодня самое главное для меня в жизни — жажда самосовершенствования. Проснулась она во мне в пятнадцать лет, когда я оказалась на летнем интенсиве в Royal Ballet School в Лондоне. Именно в этом возрасте я поняла, что хочу развиваться не только в балете, но и открывать для себя другие сферы искусства — ведь жизнь одна и зацикливаться на чем-то просто скучно.