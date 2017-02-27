Instagram звезд: как прошла премия «Оскар» глазами знаменитостей

Кажется, сама Лесли решила остаться в стороне от Instagram-болезни, возложив всю ответственность за публикацию фото с «Оскара» на плечи супруга, а сама отдала предпочтению живому общению с Сетом Рогеном. Ну а Джудд справился отлично, подтверждаем. После просмотра его микроблога, Лесли и ее солнечный наряд (как у Белль из «Красавицы и Чудовища») никто не забудет.