После объявления всех победителей «Оскара-2017», путаницы с «Ла Ла Лендом» и прямой трансляции церемонии мы заглянули в Instagram звезд и выбрали самые классные кадры прошедшей премии.
Instagram звезд: как прошла премия «Оскар» глазами знаменитостей
Самое трогательное фото запостила Бри Ларсон и, разумеется, посвятила его победительнице в номинации Лучшая женская роль за работу в фильме «Ла-Ла Лэнд» Эмме Стоун со словами: «Что может быть лучше победы? Смотреть, как побеждает твой друг».
У дружелюбной Бри Ларсон тут же появились последователи: режиссер, сценарист и продюсер Джудд Апатоу не замедлил поделиться снимком своей красавицы-жены Лесли Манн в компании сияющей Эммы в платье от Givenchy Couture.
Кажется, сама Лесли решила остаться в стороне от Instagram-болезни, возложив всю ответственность за публикацию фото с «Оскара» на плечи супруга, а сама отдала предпочтению живому общению с Сетом Рогеном. Ну а Джудд справился отлично, подтверждаем. После просмотра его микроблога, Лесли и ее солнечный наряд (как у Белль из «Красавицы и Чудовища») никто не забудет.
Награду за лучшую женскую роль второго плана получила Виола Дэвис за роль в фильме «Ограды». В своем Instagram актриса обошлась без снимков желанной статуэтки, а лишь скромно поблагодарила семью за любовь и поддержку.
Со словами благодарности в своем микроблоге выступила и Октавиа Спесер. Несмотря на то, что победа в ее номинации ушла Виоле Дэвис, актриса сказала спасибо всем, кто участвовал в ее выходе на красную дорожку и никого не забыла: ни друзей, ни вазажистов.
Джими Киммел в очередной раз доказал, что смех — всему голова, и на правах ведущего премии подшутил над умницей Мэттом Дэймоном (почти Уиллом Хантингом, что уж). В остальном, Джимми подошел к своей роли со всей ответственностью, даже путаницу с «Ла-Ла Лэндом» «записал» на свой счет.
Эмма Робертс хотя еще и не оскароносная актриса, но самая улыбчивая это точно. С церемонии девушка не забыла передать привет звездной тете — Джулии Робертс — уже победившей в номинации в 2001-м году. Верим, что у Эммы все еще впереди, с таким-то жизнерадостным настроем!
Первая мексиканка, номинированная на премию «Оскар» еще в 2003-м году, спустя 14 лет не теряет интереса к церемонии и постит селфи «наудачу» с Фарреллом Уильямсом. Его номинация в победы, увы, не превратилась. Что ж, бывает. Однако и попозировать на камеру с такой красоткой дорогого стоит!
Сложно поверить, но красавица Николь Кидман в этом году отметит свои 50-т. Кажется, ее паспорт все врет нам про возраст актрисы. На видео своего супруга с церемонии Оскар Кидман молода, прекрасна и рассылает горячие поцелуи.
«После Оскара и перед вечеринкой необходимо подкрепиться», — решили в семье Тимберлейка и даже к трапезе подошли с юмором. Жаль только, на «Оскар» не номинируют за самые забавные фото супругов. Пара Джессика-Джастин точно бы победила.
Теперь уж точно, церемония запомнится искренними эмоциями во многом благодаря Джереми Реннеру. Дважды номинированный на «Оскар» актер запостил нежное фото со своей 4-летней дочерью Авой, выражая слова гордости за малышку. Умиляться при одном лишь взгляде на снимок Джереми можно вечно, проверено!
Фото, видео: Instagram
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