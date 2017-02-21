Фотограф и художник за год раскрутила свой профиль в «Инстаграме» с пяти тысяч подписчиков до без малого ста тысяч. Сейчас Таша, пополнившая список своих специальностей профессиями режиссера, сценариста, стилиста и декоратора, занимается первым крупным проектом — клипом для Стефании Маликовой.
Таша Алакоз: «Очень сложно стать чьей-нибудь половинкой, когда ты и так целый»
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На Таше Алакоз: юбка So Number One (So Number One), шляпа Eugenia Kim, туфли Gucci (все —ДЛТ), боди — собственность стилиста, диадема и серьги-пусеты «Смоленские бриллианты» («Смоленские бриллианты») Макияж Clarins: BB-флюид; консилер Eclat Minute; пудра Ever Matte; карандаш для бровей Crayon Sourcils; подводка Instant Liner; губная помада Joli Rouge; тушь для ресниц Mascara Supra Volume
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На Таше Алакоз: юбка So Number One (So Number One), шляпа Eugenia Kim, туфли Gucci (все —ДЛТ), боди — собственность стилиста, диадема и серьги-пусеты «Смоленские бриллианты» («Смоленские бриллианты») Макияж Clarins: BB-флюид; консилер Eclat Minute; пудра Ever Matte; карандаш для бровей Crayon Sourcils; подводка Instant Liner; губная помада Joli Rouge; тушь для ресниц Mascara Supra Volume
Я считаю, что мой творческий потенциал был заложен еще в утробе: мой папа, как и дедушка, военный моряк, и когда мама была мною беременна, папа часто уходил в плавание, она грустила, скучала по нему и стала очень много рисовать — писала корабли в море. А еще читала много стихов и слушала романсы. В результате я первый творческий человек в нашей семье, у всех остальных абсолютно математический склад ума. Мои главные и любимые поклонники — дедушка и бабушка. Бабушка даже иногда помогает мне снимать стопмоушены и подписана на меня в «Инстаграме».
В полной мере я раскрылась в восемнадцать лет благодаря любви. Мое чувство было невероятно сильным, но несчастным и безответным. Пришлось сублимировать. Слава богу, мне хватило ума начать снимать видео, фото, делиться этим в Сети. Я писала очень много стихов, практически все — от мужского лица. Возможно, пыталась сама себе подарить те чувства, которых не получала от любимого человека. Конечно, было больно, но того стоило: так я узнала, кто я, и поняла, куда мне идти. Какой я была до этого, даже не могу вспомнить, вообще не понимала, что я за человек! С помощью творчества я доказала, что все могу сама. Теперь есть другая проблема: очень сложно стать чьей-нибудь половинкой, когда ты и так целый. Но я верю, что обязательно встречу такого же целого человека. Если объяснять визуально на примере символа любви в виде сердца — это не история про два плоских красных куска, это два отдельных сердца, которые объединяясь, становятся одним — объемным и сияющим.
идея: Яна Милорадовская
тект: Кристина Шибаева
фото: Валентин Блох
видео: Instagram @tashalakoz
стиль: Полина Апреликова
прическа: Ника Баева
макияж Clarins: BB-флюид; консилер Eclat Minute; пудра Ever Matte; карандаш для бровей Crayon Sourcils; подводка Instant Liner; губная помада Joli Rouge; тушь для ресниц Mascara Supra Volume
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