Таша Алакоз: «Очень сложно стать чьей-нибудь половинкой, когда ты и так целый»

В полной мере я раскрылась в восемнадцать лет благодаря любви. Мое чувство было невероятно сильным, но несчастным и безответным. Пришлось сублимировать. Слава богу, мне хватило ума начать снимать видео, фото, делиться этим в Сети. Я писала очень много стихов, практически все — от мужского лица. Возможно, пыталась сама себе подарить те чувства, которых не получала от любимого человека. Конечно, было больно, но того стоило: так я узнала, кто я, и поняла, куда мне идти. Какой я была до этого, даже не могу вспомнить, вообще не понимала, что я за человек! С помощью творчества я доказала, что все могу сама. Теперь есть другая проблема: очень сложно стать чьей-нибудь половинкой, когда ты и так целый. Но я верю, что обязательно встречу такого же целого человека. Если объяснять визуально на примере символа любви в виде сердца — это не история про два плоских красных куска, это два отдельных сердца, которые объединяясь, становятся одним — объемным и сияющим.