Солистка «Фруктов» вместе с «одногруппниками» почти пять лет стали бессменными музыкантами шоу «Вечерний Ургант» и выступили вместе с Ленни Кравитцем, Робби Уильямсом и Силом. Находясь в многолетней командировке в Москве певица убедилась, что в купеческой столице не нужна петербургская невеста, и рассказала, почему это хорошо.
Саша Даль: «Москва слезам не верит, а в Петербурге без них заподозрят фальшь»
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Платье MRZ (ДЛТ) ожерелье и кольцо «22.13» (2213gifts.ru) Макияж Clarins: BB-флюид; консилер Instant Concealer; пудра Ever Matte; румяна Multi-Blush; карандаш для бровей Crayon Sourcils; карандаш для мглаз Crayon Khol; тени для век Ombre Matte; тушь для ресниц Be Long Mascara; масло-блеск для губ Eclat Minute
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Платье MRZ (ДЛТ) ожерелье и кольцо «22.13» (2213gifts.ru) Макияж Clarins: BB-флюид; консилер Instant Concealer; пудра Ever Matte; румяна Multi-Blush; карандаш для бровей Crayon Sourcils; карандаш для мглаз Crayon Khol; тени для век Ombre Matte; тушь для ресниц Be Long Mascara; масло-блеск для губ Eclat Minute
У меня никогда не было цели выйти замуж и вот этой девичьей сказочной мечты: встретить принца. Родители с детства внушали мне другую, не столь романтичную мысль, что рассчитывать в этой жизни стоит только на себя, а что касается любви, то если она и существует, то ее не так просто найти, потому торопиться замуж при первом посасывании под ложечкой не стоит. «Мужчины как разучились залезать к любимым женщинам в окна, так обратно и не научились», — сообщила мне мама, а папа кивнул в знак согласия с виноватой грустью, как только может кивнуть мужчина, принявший на себя вину за все мужское население.
Но речь здесь не только о мужчинах. Женщины тоже вышли на линию фронта. Вопрос, где проходит эта линия. Ответ — в пределах МКАД. Чем ближе к Садовому кольцу, тем ожесточеннее бой. А Патриаршие пруды — это эпицентр, пекло, где в ход идет все женское оружие массового поражения. Молодые и не очень, красивые и интересные (впрочем, тоже бывает не очень), коренные москвички и «понаехавшие» надевают свои самые смелые, самые изысканные наряды, лишь бы только «принц взглянул на меня три раза, улыбнулся один раз, вздохнул один раз».
Завтракая в ресторане Pinch, что находится по нелепой случайности в двухстах метрах от моего дома, я не раз становилась свидетелем секретных разговоров девушек за соседним столиком о том, что необходимо любой ценой выйти замуж прямо сейчас, в крайнем случае — во вторник. «Мне не нужны бриллианты, квартиры, машины, меха, я хочу замуж и много детей, — говорят они перебивая друг друга, — и если не сейчас, то дальше, девочки, нас ждет только одна роль — любовниц. Поэтому не смотрите, что косой, с этим можно свыкнуться, не смотрите, что грязный, можно отмыть, не смотрите, что толстый, посадите его на диету. Важно — чтобы ваш! Чтобы сейчас, потому что дальше — одиночество и подачки в виде сумочек, которые мы можем сами себе купить, машины, то бишь железо, а тепла домашнего очага — нет». И это говорят двадцатилетние девчонки. Они почти ничего не едят, чтобы быть в форме: на тарелках — спаржа, а в бокалах — игристое (для беззаботного настроения, естественно, а то кому нужна угрюмая). Они стараются держаться бодряком, но отсутствие искомого мужского плеча делает их столь беззащитными, что, ей-богу, хочется прижать такую к себе и сказать, что все непременно будет хорошо. Что будут и муж, и дети, и дача на Истре с камином, на которой они своей огромной счастливой семьей будут встречать Новый год, наряжаясь в дурацкие костюмы лис и оленей.
Но стоит взять билет на «Сапсан», попадаешь в Зазеркалье. В Петербурге все иначе, тут живут один раз, и каждый день — как последний. В Питере не нужен абы какой. Даже если встретились они лишь однажды на Невском под «Обливион» Пьяццоллы, что играли уличные музыканты возле Екатерининского сада, но прошли мимо друг друга и больше никогда не встретились. Вот это — судьба. Это — история. Это Москва слезам не верит, а Петербург без слез, без надрыва и нерва тут же заподозрит фальшь. В Питере я никогда не слышала фразы „пора замуж“ или „хочу замуж“, все чаще „меня не любят“ или „хочу, чтобы меня любили“. Те мои близкие питерские подруги за тридцать, которые успели обзавестись штампом в паспорте, вышли замуж вчера. То есть они совершенно точно не стремились скорее надеть фату и белое платье, их целью было найти именно любовь. Например, одна моя знакомая была влюблена сразу в двух молодых людей и никак не могла из них выбрать. Один был другом детства, верным, всепонимающим, надежным и проверенным годами, с другим при первом же знакомстве пронеслась такая искра, какой не случалось никогда в жизни. Так они и прожили втроем несколько лет, пока она не решилась оставить одного из своих избранников. Удивительно даже не то, что эта история имела место быть, а то, с каким уважением оба товарища ждали ее решения и с каким пониманием относилось к происходящему все их окружение. Потому что речь шла про любовь, про личность, а не про то, у кого в загородном домике дров для камина больше припасено. Такое могло произойти только в Питере. Вот и зачем такая пылкая Москве? И зачем ей слесарь Гоша, он же Жора, который «все и всегда будет решать сам на том простом основании, что он мужчина»? Во мне тоже течет эта неспокойная, испорченная кровь, которая не допускает мысли, что можно быть невестой нелюбимого, которая манифестирует: любому человеку предназначен совершенно определенный человек. И если он еще не появился на горизонте — это вовсе не повод предавать его, повинуясь страху одиночества.
фото: Антон Рудзат
стиль: Полина Стародубцева
прическа: Ника Баева
постпродакшен проекта: Жанна Галай
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