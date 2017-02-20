Саша Даль: «Москва слезам не верит, а в Петербурге без них заподозрят фальшь»

Но стоит взять билет на «Сапсан», попадаешь в Зазеркалье. В Петербурге все иначе, тут живут один раз, и каждый день — как последний. В Питере не нужен абы какой. Даже если встретились они лишь однажды на Невском под «Обливион» Пьяццоллы, что играли уличные музыканты возле Екатерининского сада, но прошли мимо друг друга и больше никогда не встретились. Вот это — судьба. Это — история. Это Москва слезам не верит, а Петербург без слез, без надрыва и нерва тут же заподозрит фальшь. В Питере я никогда не слышала фразы „пора замуж“ или „хочу замуж“, все чаще „меня не любят“ или „хочу, чтобы меня любили“. Те мои близкие питерские подруги за тридцать, которые успели обзавестись штампом в паспорте, вышли замуж вчера. То есть они совершенно точно не стремились скорее надеть фату и белое платье, их целью было найти именно любовь. Например, одна моя знакомая была влюблена сразу в двух молодых людей и никак не могла из них выбрать. Один был другом детства, верным, всепонимающим, надежным и проверенным годами, с другим при первом же знакомстве пронеслась такая искра, какой не случалось никогда в жизни. Так они и прожили втроем несколько лет, пока она не решилась оставить одного из своих избранников. Удивительно даже не то, что эта история имела место быть, а то, с каким уважением оба товарища ждали ее решения и с каким пониманием относилось к происходящему все их окружение. Потому что речь шла про любовь, про личность, а не про то, у кого в загородном домике дров для камина больше припасено. Такое могло произойти только в Питере. Вот и зачем такая пылкая Москве? И зачем ей слесарь Гоша, он же Жора, который «все и всегда будет решать сам на том простом основании, что он мужчина»? Во мне тоже течет эта неспокойная, испорченная кровь, которая не допускает мысли, что можно быть невестой нелюбимого, которая манифестирует: любому человеку предназначен совершенно определенный человек. И если он еще не появился на горизонте — это вовсе не повод предавать его, повинуясь страху одиночества.

фото: Антон Рудзат

стиль: Полина Стародубцева

прическа: Ника Баева

постпродакшен проекта: Жанна Галай